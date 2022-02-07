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Наделаете кучу ошибок и завалите важные дела: астролог предупредила о неблагоприятном периоде в марте

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 20:27
Наделаете кучу ошибок и завалите важные дела: астролог предупредила о неблагоприятном периоде в марте Фото: Астролог рассказала о периоде в марте, когда стоит повременить с начинаниями (www.pexels.com)
Автор: Styler

Астрологи говорят, что есть один очень простой и надежный способ начать дело, из которого ничего не выйдет. Или совершить абсолютно бесполезную покупку, или одолжить кому-то деньги так, чтобы их потом не вернули. Для всего этого надо начать дело на "холостой" Луне.

Астролог Елена Молдованова рассказала в Instagram, в каком периоде в марте не стоит начинать новые дела и проекты.

Луна в астрологии связана с развитием и протеканием различных процессов. Она символизирует бытовой, ежедневный событийный ряд.

Если Луна по небу движется "без курса", то события не развиваются, дела не делаются, допускается миллион ошибок и упущений. Все вокруг как бы замирает, засыпает. Окружающие словно выключаются из потока, становятся рассеянными, невнимательными, сонными.

На Луне "без курса" лучше не начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития. Такие начинания не будут продолжены, все процессы затягиваются, обещания не выполняются, новые идеи и предложения оказываются никому не нужными.

На Луне "без курса" нельзя сдавать анализы, проводить медицинские обследования, делать операции.

На "холостой" Луне рекомендуется: отдыхать, читать, гулять, медитировать, заниматься духовными практиками, наслаждаться тишиной и покоем. Можно продолжать дела, начатые ранее, решать мелкие бытовые вопросы.

Луна "без курса" в марте 2022.

  • 1.03 с 04:03-22:54
  • 4.03 с 00:00-02:53
  • 6.03 с 06:04-10:00
  • 8.03 с 16:37-20:40
  • 10.03 с 18:45-24:00
  • 11.03 с 00:00-09:24
  • 13.03 с 17:46-21:32
  • 15.03 с 12:58-24:00
  • 16.03 с 00:00-07:00
  • 18.03 с 10:13-13:26
  • 20.03 с 14:42-17:45
  • 22.03 с 18:03-21:00
  • 24.03 с 15:00-23:54
  • 27.03 с 01.53-02.55
  • 28.03 с 17.13-24.00
  • 29.03 с 00.00-07.32
  • 31.03 с 09.40-12.31

Напомним, что ранее астролог рассказала, в какие дни февраля лучше сесть на диету и начать худеть.

К слову, мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака – кому улыбнется удача с 7 по 13 февраля.

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