Календар городника і садівника: що потрібно зробити у вересні 2021

Місячний посівний календар на вересень 2021-го допоможе садівникам і городникам визначити найвдаліші дати для роботи на землі, щоб сіяти насіння для розсади, і в підсумку отримати багатий урожай. Фахівці дали важливі рекомендації, грунтуючись на особливостях впливу супутника нашої планети, адже життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний зі світилами.

Як правильно почати осінній аграрний сезон, що краще садити та в які дати доречно утриматися від роботи - читайте в матеріалі нижче.

У місячному календар садівника на вересень цього року вказуються фази Місяця, молодика, повного місяця, коли супутник знаходиться в знаку Зодіаку.

Також фахівці називають сприятливі та несприятливі дні для тих чи інших робіт, передає handmade-garden.

Сприятливі посадкові дні у вересні 2021

Капуста (пекінська, кольорова в теплиці): 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплиці): 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень: 3, 10, 11, 19, 29, 30

Зелень: салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кінза, кмин і інша зелень в теплиці

Сприятливі дні для посіву і посадки квітів

Клематиси: 9-14

Троянди: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Дворічні та багаторічні квіти: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Цибулинні та бульбові квіти: 9, 15, 16, 24, 25

Сприятливі дні у вересні 2021-го для посадки саджанців

агрус, смородина: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ожина: 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Заборонені для посадки дні у вересні 2021-р: 13-15, 26 числа

Місячний календар садівника на вересень 2021

1, 2, 3 вересня - регресний Місяць в Раку

У ці дати рекомендується висадка в теплицях багаторічних луків, кореневих зеленних культур (петрушка, селера). Також можна робити органічну і мінеральну підгодівлю, полив, розпушування, закладку компосту.

В саду можна готувати ями для посадки дерев (винограду, ірги, обліпихи, ожини, малини, шипшини, калини), а також обрізати чагарники.

4, 5 вересня - регресний Місяць у Леві

У такі дні в городі краще зайнятися прибиранням на тривале зберігання всіх культур, включаючи викопування картоплі. Дати хороші для перекопування грядок, розпушування, прополки, збору насіння, а також для боротьби зі шкідниками.

Зазначається, що експерти не рекомендує займатися посівом і пересадкою садово-городніх культур, передає "Астросфера". Разом з тим фахівці вітають в дати збір і сушку фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Відповідний момент для підготовки грядок до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками, для збору насіння соняшнику, заготівлі лікарських трав.

6, 7, 8 вересня - молодик

У цей період всі рослини дуже вразливі, і в такий період часу не рекомендується працювати з ними зовсім.

9 вересня - зростаючий Місяць у Терезах

Рекомендується закладка бульб і насіння на зберігання. Також рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев. Прекрасна пора для зрізання квітів, створення газонних орнаментів, догляду за кімнатними рослинами.

10, 11 вересня - зростаючий Місяць в Скорпіоні

Це сприятливі дати для консервування фруктів і овочів. Не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. У такі дні будуть ефективними щеплення, внесення добрив, знищення шкідників, а також розпушування грунту.

12, 13, 14 вересня - зростаючий Місяць у Стрільці

У городі в такі дати краще займатися посівом озимих сидератів (жито, віка) на грядки, що звільнилися, а також посадкою спаржі на постійне місце. А ще - збиранням коренеплодів на зберігання, збором насінників і насіння. Вважається, що це прекрасна пора для сушіння овочів і грибів. Посаджені в цей день домашні квіти швидше розквітають

15, 16 вересня - зростаючий Місяць у Козорізі

Рекомендується посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, агрусу, смородини. Розпушування, внесення добрив, щеплення дерев, покіс. Зі зрізаних квітів складають прекрасні букети.

17, 18 вересня - зростаючий Місяць у Водолії

Не рекомендуються посіви і пересадки. Можна заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети.

19, 20 вересня - зростаючий Місяць у Рибах

Фахівці радять заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети. Заготівля варень і солінь. Відмінний час для культивації та внесення добрив.

21 вересня - повний місяць

В повний місяць експерти не рекомендують працювати з рослинами зовсім.

22, 23 вересня - регресний Місяць в Овні

Не рекомендуються посіви та пересадки. Рекомендується знищення шкідників, прополка і мульчування. Збір врожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських і ефіроолійних культур, сушка овочів і фруктів.

24, 25 вересня - регресний Місяць у Тельці

Хороші дати для посадки озимого часнику, цибулі, а також для підстригання дерев і чагарників. Фрукти, ягоди та овочі, зняті в цей час, а також гриби придатні для створення зимових запасів.

26, 27, 28 вересня - регресний Місяць у Близнюках

Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур. Ефективні видалення зайвих пагонів, покіс, прополка, культивація, мульчування. Збір лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.

29, 30 вересня - регресний місяць в Раку

Сприятливі дати для заготівлі зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки. У ці дні також збирають все, що не підлягає тривалому зберіганню. Вдаються в цей час консерви та соління.