Календарь огородника и садовода: что нужно сделать в сентябре 2021

Лунный посевной календарь на сентябрь 2021-го поможет садоводам и огородникам определить самые удачные даты для работы на земле, чтобы сеять семена для рассады, и в итоге получить богатый урожай. Специалисты дали важные рекомендации, основываясь на особенностях влияния спутника нашей планеты, ведь жизненный цикл растения напрямую связан со светилами.

Как правильно начать осенний аграрный сезон, что лучше садить и в какие даты уместно удержаться от работы - читайте в материале ниже.

В лунном календарь садовода на сентябрь этого года указываются фазы Луны, новолуния, полнолуния, когда спутник находится в знаке Зодиака.

Также специалисты называют благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных работ, передает handmade-garden.

Благоприятные посадочные дни в сентябре 2021

Капуста (пекинская, цветная в теплице): 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплице): 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень: 3, 10, 11, 19, 29, 30

Зелень: салат, укроп, базилик, листовая петрушка, фенхель, кинза, тмин и другая зелень в теплице

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

Клематисы: 9-14

Розы: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Двулетние и многолетние цветы: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы: 9, 15, 16, 24, 25

Благоприятные дни в сентябре 2021-го для посадки саженцев

крыжовник, смородина: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ежевика: 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Запрещенные для посадки дни в сентябре 2021-г: 13-15, 26 числа

Лунный календарь садовода на сентябрь 2021

1, 2, 3 сентября - убывающая Луна в Раке

В эти даты рекомендуется высадка в теплицах многолетних луков, корневых зеленных культур (петрушка, сельдерей). Также можно делать органическую и минеральную подкормку, полив, рыхление, закладку компоста.

В саду можно подготавливать ямы для посадки деревьев (винограда, ирги, облепихи, ежевики, малины, шиповника, калины), а также обрезать кустарники.

4, 5 сентября - убывающая Луна во Льве

В такие дни в огороде лучше заняться уборкой на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля. Даты хороши для перекопки грядок, рыхления, прополки, сбора семян, а также для борьбы с вредителями.

Отмечается, что эксперты не рекомендует заниматься посевом и пересадкой садово-огородных культур, передает "Астросфера". В то же время специалисты приветствуют в даты сбор и сушку фруктов и корнеплодов, особенно уборку картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

6, 7, 8 сентября - новолуние

В этот период все растения очень уязвимы, и в такой период времени не рекомендуется работать с ними совсем.

9 сентября - растущая Луна в Весах

Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

10, 11 сентября - растущая Луна в Скорпионе

Это благоприятные даты для консервирования фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. В такие дни будут эффективными прививки, внесение удобрений, уничтожение вредителей, а также рыхление почвы.

12, 13, 14 сентября - растущая Луна в Стрельце

В огороде в такие даты лучше заниматься посевом озимых сидератов (рожь, вика) на освободившиеся грядки, а также посадкой спаржи на постоянное место. А еще - уборкой корнеплодов на хранение, сбором семенников и семян. Считается, что это прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

15, 16 сентября - растущая Луна в Козероге

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

17, 18 сентября - растущая Луна в Водолее

Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

19, 20 сентября - растущая Луна в Рыбах

Специалисты советуют заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

21 сентября - полнолуние

В полнолуние эксперты не рекомендуют работать с растениями совсем.

22, 23 сентября - убывающая Луна в Овне

Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

24, 25 сентября - убывающая Луна в Тельце

Хорошие даты для посадки озимого чеснока, лука, а также для подстригания деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

26, 27, 28 сентября - убывающая Луна в Близнецах

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

29, 30 сентября - убывающая Луна в Раке

Благоприятные даты для заготовки зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни также собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.