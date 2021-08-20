Календар городника і садівника: що потрібно зробити у вересні 2021

У місячному календар садівника на вересень цього року вказуються фази Місяця, молодика, повного місяця, коли супутник знаходиться в знаку Зодіаку.

Також фахівці називають сприятливі та несприятливі дні для тих чи інших робіт, передає handmade-garden.

Сприятливі посадкові дні у вересні 2021

Капуста (пекінська, кольорова в теплиці): 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплиці): 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень: 3, 10, 11, 19, 29, 30

Зелень: салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кінза, кмин і інша зелень в теплиці

Сприятливі дні для посіву і посадки квітів

Клематиси: 9-14

Троянди: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Дворічні та багаторічні квіти: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Цибулинні та бульбові квіти: 9, 15, 16, 24, 25

Сприятливі дні у вересні 2021-го для посадки саджанців

агрус, смородина: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ожина: 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Заборонені для посадки дні у вересні 2021-р: 13-15, 26 числа

Місячний календар садівника на вересень 2021

1, 2, 3 вересня - регресний Місяць в Раку

У ці дати рекомендується висадка в теплицях багаторічних луків, кореневих зеленних культур (петрушка, селера). Також можна робити органічну і мінеральну підгодівлю, полив, розпушування, закладку компосту.

В саду можна готувати ями для посадки дерев (винограду, ірги, обліпихи, ожини, малини, шипшини, калини), а також обрізати чагарники.

4, 5 вересня - регресний Місяць у Леві

У такі дні в городі краще зайнятися прибиранням на тривале зберігання всіх культур, включаючи викопування картоплі. Дати хороші для перекопування грядок, розпушування, прополки, збору насіння, а також для боротьби зі шкідниками.

Зазначається, що експерти не рекомендує займатися посівом і пересадкою садово-городніх культур, передає "Астросфера". Разом з тим фахівці вітають в дати збір і сушку фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Відповідний момент для підготовки грядок до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками, для збору насіння соняшнику, заготівлі лікарських трав.

6, 7, 8 вересня - молодик

У цей період всі рослини дуже вразливі, і в такий період часу не рекомендується працювати з ними зовсім.

9 вересня - зростаючий Місяць у Терезах

Рекомендується закладка бульб і насіння на зберігання. Також рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев. Прекрасна пора для зрізання квітів, створення газонних орнаментів, догляду за кімнатними рослинами.

10, 11 вересня - зростаючий Місяць в Скорпіоні

Це сприятливі дати для консервування фруктів і овочів. Не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. У такі дні будуть ефективними щеплення, внесення добрив, знищення шкідників, а також розпушування грунту.

12, 13, 14 вересня - зростаючий Місяць у Стрільці

У городі в такі дати краще займатися посівом озимих сидератів (жито, віка) на грядки, що звільнилися, а також посадкою спаржі на постійне місце. А ще - збиранням коренеплодів на зберігання, збором насінників і насіння. Вважається, що це прекрасна пора для сушіння овочів і грибів. Посаджені в цей день домашні квіти швидше розквітають

15, 16 вересня - зростаючий Місяць у Козорізі

Рекомендується посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, агрусу, смородини. Розпушування, внесення добрив, щеплення дерев, покіс. Зі зрізаних квітів складають прекрасні букети.

17, 18 вересня - зростаючий Місяць у Водолії

Не рекомендуються посіви і пересадки. Можна заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети.

19, 20 вересня - зростаючий Місяць у Рибах

Фахівці радять заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети. Заготівля варень і солінь. Відмінний час для культивації та внесення добрив.

21 вересня - повний місяць

В повний місяць експерти не рекомендують працювати з рослинами зовсім.

22, 23 вересня - регресний Місяць в Овні

Не рекомендуються посіви та пересадки. Рекомендується знищення шкідників, прополка і мульчування. Збір врожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських і ефіроолійних культур, сушка овочів і фруктів.

24, 25 вересня - регресний Місяць у Тельці

Хороші дати для посадки озимого часнику, цибулі, а також для підстригання дерев і чагарників. Фрукти, ягоди та овочі, зняті в цей час, а також гриби придатні для створення зимових запасів.

26, 27, 28 вересня - регресний Місяць у Близнюках

Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур. Ефективні видалення зайвих пагонів, покіс, прополка, культивація, мульчування. Збір лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.

29, 30 вересня - регресний місяць в Раку

Сприятливі дати для заготівлі зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки. У ці дні також збирають все, що не підлягає тривалому зберіганню. Вдаються в цей час консерви та соління.