Календарь огородника и садовода: что нужно сделать в сентябре 2021

В лунном календарь садовода на сентябрь этого года указываются фазы Луны, новолуния, полнолуния, когда спутник находится в знаке Зодиака.

Также специалисты называют благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных работ, передает handmade-garden.

Благоприятные посадочные дни в сентябре 2021

Капуста (пекинская, цветная в теплице): 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплице): 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень: 3, 10, 11, 19, 29, 30

Зелень: салат, укроп, базилик, листовая петрушка, фенхель, кинза, тмин и другая зелень в теплице

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

Клематисы: 9-14

Розы: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Двулетние и многолетние цветы: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы: 9, 15, 16, 24, 25

Благоприятные дни в сентябре 2021-го для посадки саженцев

крыжовник, смородина: 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ежевика: 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Запрещенные для посадки дни в сентябре 2021-г: 13-15, 26 числа

Лунный календарь садовода на сентябрь 2021

1, 2, 3 сентября - убывающая Луна в Раке

В эти даты рекомендуется высадка в теплицах многолетних луков, корневых зеленных культур (петрушка, сельдерей). Также можно делать органическую и минеральную подкормку, полив, рыхление, закладку компоста.

В саду можно подготавливать ямы для посадки деревьев (винограда, ирги, облепихи, ежевики, малины, шиповника, калины), а также обрезать кустарники.

4, 5 сентября - убывающая Луна во Льве

В такие дни в огороде лучше заняться уборкой на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля. Даты хороши для перекопки грядок, рыхления, прополки, сбора семян, а также для борьбы с вредителями.

Отмечается, что эксперты не рекомендует заниматься посевом и пересадкой садово-огородных культур, передает "Астросфера". В то же время специалисты приветствуют в даты сбор и сушку фруктов и корнеплодов, особенно уборку картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

6, 7, 8 сентября - новолуние

В этот период все растения очень уязвимы, и в такой период времени не рекомендуется работать с ними совсем.

9 сентября - растущая Луна в Весах

Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

10, 11 сентября - растущая Луна в Скорпионе

Это благоприятные даты для консервирования фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. В такие дни будут эффективными прививки, внесение удобрений, уничтожение вредителей, а также рыхление почвы.

12, 13, 14 сентября - растущая Луна в Стрельце

В огороде в такие даты лучше заниматься посевом озимых сидератов (рожь, вика) на освободившиеся грядки, а также посадкой спаржи на постоянное место. А еще - уборкой корнеплодов на хранение, сбором семенников и семян. Считается, что это прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

15, 16 сентября - растущая Луна в Козероге

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

17, 18 сентября - растущая Луна в Водолее

Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

19, 20 сентября - растущая Луна в Рыбах

Специалисты советуют заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

21 сентября - полнолуние

В полнолуние эксперты не рекомендуют работать с растениями совсем.

22, 23 сентября - убывающая Луна в Овне

Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

24, 25 сентября - убывающая Луна в Тельце

Хорошие даты для посадки озимого чеснока, лука, а также для подстригания деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

26, 27, 28 сентября - убывающая Луна в Близнецах

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

29, 30 сентября - убывающая Луна в Раке

Благоприятные даты для заготовки зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни также собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.