Календар стрижок на вересень: коли категорично не можна йти в перукарню

Місячний календар стрижок на вересень 2021 року допоможе жінкам і чоловікам вибрати кращу дату для походу до перукаря і зміни іміджу.

Як вибрати день для оновлення іміджу, коли можна фарбувати волосся або міняти зачіску, а коли категорично не можна йти в перукарню чи барбершоп - розповіли астрологи сайту Astrosfera .

Місячний календар стрижок на вересень

Найсприятливіші дні для стрижки волосся у вересні 2021 - 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28

В цілому хороші дати для стрижки - 12, 13, 15, 16, 19, 20

Нейтральні дні для стрижок у вересні - 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29

Найбільш несприятливі дні для відвідування перукарні - 1, 2, 7, 22, 23, 30

Не найвдаліші числа, щоб стригти волосся - 8, 18, 21

Календар стрижок на вересень 2021

Фази місяця у вересні

1-7 вересня - спадний місяць

7 вересня - Новолуння

7-21 вересня - зростаючий місяць

21 вересня - Повний місяць

21-30 вересня - спадаючий місяць

Експерти кажуть, що стрижка в наростаючий місяць прискорить ріст волосся. Але це не означає, що не можна стригтися на спадний місяць.

"Цей період відмінно підійде для підрівнювання чубчика, і якщо ви хочете, щоб волосся якомога довше зберігало певну довжину. Не рекомендується стригтися під час Молодика", - відзначають астрологи.