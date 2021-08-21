Календар стрижок на вересень: коли категорично не можна йти в перукарню
Місячний календар стрижок на вересень 2021 року допоможе жінкам і чоловікам вибрати кращу дату для походу до перукаря і зміни іміджу.
Як вибрати день для оновлення іміджу, коли можна фарбувати волосся або міняти зачіску, а коли категорично не можна йти в перукарню чи барбершоп - розповіли астрологи сайту Astrosfera.
Місячний календар стрижок на вересень
Найсприятливіші дні для стрижки волосся у вересні 2021 - 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28
В цілому хороші дати для стрижки - 12, 13, 15, 16, 19, 20
Нейтральні дні для стрижок у вересні - 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29
Найбільш несприятливі дні для відвідування перукарні - 1, 2, 7, 22, 23, 30
Не найвдаліші числа, щоб стригти волосся - 8, 18, 21
Календар стрижок на вересень 2021
Фази місяця у вересні
1-7 вересня - спадний місяць
7 вересня - Новолуння
7-21 вересня - зростаючий місяць
21 вересня - Повний місяць
21-30 вересня - спадаючий місяць
Експерти кажуть, що стрижка в наростаючий місяць прискорить ріст волосся. Але це не означає, що не можна стригтися на спадний місяць.
"Цей період відмінно підійде для підрівнювання чубчика, і якщо ви хочете, щоб волосся якомога довше зберігало певну довжину. Не рекомендується стригтися під час Молодика", - відзначають астрологи.
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