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Календарь стрижек на сентябрь: когда категорически нельзя идти в парикмахерскую

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Суббота 21 августа 2021 06:32
Календарь стрижек на сентябрь: когда категорически нельзя идти в парикмахерскую Появился календарь стрижек на сентябрь 2021 (фото: pexels.com)
Автор: Styler

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года поможет женщинам и мужчинам выбрать лучшую дату для похода к парикмахеру и смены имиджа.

Как выбрать день для обновления имиджа, когда можно красить волосы или менять прическу, а когда категорически нельзя идти в парикмахерскую или барбершоп - рассказали астрологи сайта Astrosfera.

Лунный календарь стрижек на сентябрь

Самые благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2021 - 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28

В целом хорошие даты для стрижки - 12, 13, 15, 16, 19, 20

Нейтральные дни для стрижек в сентябре - 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 1, 2, 7, 22, 23, 30

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы - 8, 18, 21

Календарь стрижек на сентябрь: когда категорически нельзя идти в парикмахерскую

Календарь стрижек на сентябрь 2021

Фазы луны в сентябре

1-7 сентября - убывающая луна

7 сентября - Новолуние

7-21 сентября - растущая луна

21 сентября - Полнолуние

21-30 сентября - убывающая луна

Эксперты говорят, что стрижка в нарастающую луну ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на убывающую луну.

"Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняли определенную длину. Не рекомендуется стричься во время новолуния", - отмечают астрологи.

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