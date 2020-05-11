Карантин у Києві: як зміниться робота транспорту з 12 травня

Карантин у Києві збираються послабити вже з 12 травня. А це означає, що в столиці почнуть відкривати установи, салони краси, магазини й дозволять прогулянки в парках. Відповідно, для киян запустять додатковий міський транспорт, щоб всі могли вчасно дістатися на робочі місця.

Метро у Києві на першому етапі пом'якшення карантину запускати не планують. І за попередніми прогнозами Міністерства охорони здоров'я, метро може почати працювати тільки в другій половині червня.

Однак з 12 травня планують запустити підземку в тестовому режимі. Під час дії такого режиму метро буде працювати тільки за спецперепустками для медиків, рятувальників і силовиків.

Проте в столиці планують збільшити кількість рейсів громадського транспорту вже з 12 травня.

В режимі спецрейсів курсуватимуть:

Автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате - станція метро "Площа Льва Толстого"

Автобусний маршрут № 33т "ДВРЗ - станція метро Чернігівська"

Тролейбусний маршрут № 37-А "Станція метро Лісова - вулиця Миколи Закревського. Поліклініка"

Варто відзначити, що проїзд у транспорті буде доступний тільки при наявності спеціальних квитків та засобів індивідуального захисту.

Зараз щодня на маршрути в Києві виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусів і трамваїв. Всі вагони регулярно проходять дезінфекцію, перед виїздом на лінію, а також протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ почав поступово виходити з карантину. З'явилися фото і відео міста.