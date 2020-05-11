Карантин в Киеве: как изменится работа транспорта с 12 мая

С 12 мая работа транспорта в Киеве начнет меняться
Карантин в Киеве собираются ослабить уже с 12 мая. А это значит, что в столице начнут открывать учреждения, салоны красоты, магазины и разрешат прогулки в парках. Соответственно, для киевлян запустят дополнительный городской транспорт, чтобы все могли вовремя добраться на рабочие места.
Метро в Киеве на первом этапе смягчения карантина запускать не планируют. И по предварительным прогнозам Министерства здравоохранения, метро может заработать только во второй половине июня.
Однако с 12 мая планируют запустить подземку в тестовом режиме. Во время действия такого режима метро будет работать только по спецпропускам для медиков, спасателей и силовиков.
Однако в столице планируют увеличить количество рейсов общественного транспорта уже с 12 мая.
Стоит отметить, что проезд в транспорте будет доступен только при наличии специальных билетов и средств индивидуальной защиты.
Сейчас ежедневно на маршруты в Киеве выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. Все вагоны регулярно проходят дезинфекцию, перед выездом на линию, а также в течение дня.
Напомним, ранее мы писали о том, что Киев начал постепенно выходить из карантина. Появились фото и видео оживающего города.