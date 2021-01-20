Карантин у школах можуть продовжити: Шкарлет зробив заяву

Школярі в масках (фото: УНІАН)

Зимовий локдаун в Україні закінчується з 25 січня і після цього по 28 лютого діятиме адаптивний карантин. У цей період у країні заклади освіти будуть виходити на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі каналу "Україна 24".

Таким чином, школи в деяких регіонах з великою кількістю випадків зараження COVID-19 можуть залишитися закритими для учнів.

Чиновник зазначив, що рішення про їх роботу прийматиметься на рівні керівництва шкіл та місцевої влади.

"Кабмін в повному обсязі підтримує це рішення, сьогодні тривають консультації з профільним міністерством, оскільки карантинні обмеження встановлює МОЗ. Думаю, ми знайдемо спільну позицію", - сказав міністр.

Також Шкарлет висловив надію, що велика частина країни "перейде на нормальне навчання, буде і змішана форма, в залежності від захворюваності".

"Змішана - це якщо в класі понад 50% дітей захворіли, то вони переходять на самоізоляцію і дистанційний режим", - уточнив глава МОН України.

Міністр додав, що деякі дисципліни адміністрації шкіл в ряді областей вирішили перевести на "дистанційку".

"На сьогодні багато місцевих органів погодило ситуацію, коли деякі предмети, наприклад, фізкультура і образотворче мистецтво, трудове навчання, переходять в режим дистанційного навчання, а інші проходять у звичайному", - сказав Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти зробили заяву про навчання дітей після локдауну.

Нагадаємо також, що в МОН дали рекомендації та пояснили, як студенти будуть вчитися після локдауну.