Карантин в школах могут продлить: Шкарлет сделал заявление

Школьники в масках (фото: УНИАН)

Зимний локдаун в Украине заканчивается с 25 января и после этого до 28 февраля будет действовать адаптивный карантин. В этот период в стране учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире канала "Украина 24".

Таким образом, школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заражения COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников.

Чиновник отметил, что решение об их работе будут приниматься на уровне руководства школ и местных властей.

"Кабмин в полном объеме поддерживает это решение, сегодня продолжаются консультации с профильным министерством, так как карантинные ограничения устанавливает Минздрав. Думаю, мы найдем совместную позицию", - сказал министр.

Также Шкарлет выразил надежду, что большая часть страны "перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости".

"Смешанная - это если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим", - уточнил глава МОН Украины.

Министр добавил, что некоторые дисциплины администрации школ в ряде областей решили перевести на "дистанционку".

"На сегодня много местных органов согласовало ситуацию, когда некоторые предметы, например, физкультура и изобразительное искусство, трудовое обучение, переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном", - сказал Шкарлет.

Ранее сообщалось, что в Минобразования сделали заявление об учебе детей после локдауна.

Напомним также, что в МОН дали рекомендации и объяснили, как студенты будут учиться после локдауна.