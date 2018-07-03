У Карпатах знайшли гриби завбільшки з парасольку (фото)

Користувачів мережі здивували розміри знахідки

У Карпатах виявили гігантські гриби. Відповідні фото опублікував місцевий житель Юрій Соломченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На фотографіях Юрій позує, тримаючи в руках величезні гриби. Вони дійсно зросли майже як парасольки.

Фото: Гриби (facebook.com/Юра Соломченко)

У мережі активно коментують знахідку.

"Завбільшки з парасольку. У Карпатах почався сезон величезних грибів..." – пишуть користувачі.

"Враховуючи погоду можна використовувати як парасолька", - запропонували в мережі.

"Як грузинський капелюх", - жартують в коментарях.

"Класно. Пішли по гриби, а знайшли парасольку", - додали користувачі.

До речі, дієтологи назвали головну небезпеку грибів.

"Незважаючи на високий вміст білка, гриби не вважаються дієтичним продуктом. Їх ніколи не використовують у лікувальному харчуванні. Вони протипоказані страждаючим захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а здоровим рекомендується обмежувати вживання грибів, не більше 50-100 грамів в день", — розповів виданню лікар.

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