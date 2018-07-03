В Карпатах нашли грибы размером с зонт (фото)

Пользователей сети удивили размеры находки
В Карпатах обнаружили гигантские грибы. Соответствующие фото опубликовал местный житель Юрий Соломченко на своей странице в социальной сети Facebook.
На фотографиях Юрий позирует, держа в руках огромные грибы. Они действительно выросли почти как зонты.
Фото: Грибы (facebook.com/Юра Соломченко)
В сети активно комментируют находку.
"Размером с зонт. В Карпатах начался сезон огромных грибов..." – пишут пользователи.
"Учитывая погоду можно использовать как зонт", - предложили в сети.
"Как грузинская шляпа", - шутят в комментариях.
"Классно. Пошли по грибы, а нашли зонт", - добавили пользователи.
Кстати, диетологи назвали главную опасность грибов.
"Несмотря на высокое содержание белка, грибы не считаются диетическим продуктом. Их никогда не используют в лечебном питании. Они противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50-100 граммов в день”, — рассказал врач изданию.
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