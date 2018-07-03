В Карпатах нашли грибы размером с зонт (фото)

Пользователей сети удивили размеры находки

В Карпатах обнаружили гигантские грибы. Соответствующие фото опубликовал местный житель Юрий Соломченко на своей странице в социальной сети Facebook.

На фотографиях Юрий позирует, держа в руках огромные грибы. Они действительно выросли почти как зонты.

Фото: Грибы (facebook.com/Юра Соломченко)

В сети активно комментируют находку.

"Размером с зонт. В Карпатах начался сезон огромных грибов..." – пишут пользователи.

"Учитывая погоду можно использовать как зонт", - предложили в сети.

"Как грузинская шляпа", - шутят в комментариях.

"Классно. Пошли по грибы, а нашли зонт", - добавили пользователи.

Кстати, диетологи назвали главную опасность грибов.

"Несмотря на высокое содержание белка, грибы не считаются диетическим продуктом. Их никогда не используют в лечебном питании. Они противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50-100 граммов в день”, — рассказал врач изданию.

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