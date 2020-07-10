У Казахстані виявили новий небезпечний вірус: гірше COVID-19

В Казахстані зафіксували спалах захворювання, яке дуже схоже на запалення легенів. Хвороба почала прогресувати в країні на початку червня і зачепила жителів кількох провінцій.

Медики відзначають, що від нової пневмонії незрозумілого походження смертність в рази вище, ніж від COVID-19. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

"Смертність від цього захворювання набагато вища, ніж у нового коронавірусу. Департаменти охорони здоров'я країни проводять порівняльні дослідження вірусу пневмонії, але поки не виявили вірус", - так за даними видання прокоментували спалах у посольстві КНР.

Вогнища невідомого захворювання були зафіксовані ще на початку червня в провінціях Атирау, Актобе і в місті Шимкент. Варто відзначити, що всі населені пункти знаходяться досить далеко один від одного. В трьох різних місцях було зафіксовано понад 500 випадків нової пневмонії, і більше ніж 30 осіб перебуває в критичному стані.

З початку 2020 року було зафіксовано 1772 випадки смертей від пневмонії, 628 випадків – у червні. Жертвами стали не лише жителі Казахстану, а й громадяни Китаю.

В Казахстані, а також у посольстві КНР говорять про те, що люди хворіють на невідому пневмонію. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні ввели жорсткий двотижневий карантин. В травні були зняті всі обмеження, але кількість хворих почала різко збільшуватися.

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