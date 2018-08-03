Ти кожен день ризикуєш померти: відомий американський письменник написав лист Олегу Сенцову

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Він подякував за його боротьбу

Відомий американський письменник Джонатан Літтелл написав листа українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову. Текст листа опубліковано на сайті The Guardian .

Він повідомив, що не впевнений, що цей лист дійде до адресата, але хотів би, щоб Сенцов знав, що він не самотній у цьому світі.

"Дорогий Олег Геннадійович Сенцов, ти ймовірно відчуваєш себе дуже самотнім, у виправній колонії Лабитнангі, самої північної в'язниці в Росії, так далеко від України і від рідних твоїх. Я пишу тобі, не знаючи, чи дійде цей лист до тебе, але я хочу, щоб ти знав, що ти не один: багато людей по всьому світу - таких же як ти режисерів, письменників, журналістів, активістів і просто звичайних людей, які думають про тебе тебе, підтримують тебе і всім серцем бажають побачити тебе вільним", - зазначив письменник.

Він розповів, що уявляє собі страх і відчай сім'ї Сенцова, які чіпляються за будь-яку надію.

"Йде 82 день з тих пір, як ти оголосив голодування. Ти зробив це, щоб висловити протест не тільки проти несправедливості свого ув'язнення, але, і щоб звільнити також 65 своїх співвітчизників, які ув'язненні в тюрмах Росії з тяжким звинуваченням. Цей жест, голодування до смерті, є одним з найбільш жорстких усіх форм протесту, які будь-хто може зробити. У твоєму випадку, тим більше, оскільки двоє твоїх дітей чекають тебе в Криму (де тебе і заарештували) з бабусею, оскільки твоя дружина була змушена тікати з України. Можна тільки уявити їх страх, їх страждання і розпач з якими вони чіпляються за найменшу надію. Однак, незважаючи ні на що, твоє рішення почати це голодування повністю виправдане", - повідомив Літтелл.

Американський письменник і журналіст нагадав про те, як Олег Сенцов опинився за ґратами російської в'язниці.

"Російські власті заарештували тебе, російськомовного українського кінорежисера, який живе в Криму, після того, як ти і твої друзі протестували проти їх незаконного вторгнення і анексії півострова в березні 2014 року і відмовилися визнати його російським. Разом з Геннадієм Афанасьєвим, Олексієм Чірнієм і Олександром Кольченко вас звинуватили за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями у змові з терористичними актами у Криму. Вас били і погрожували зґвалтуванням, щоб отримати визнання, яке було використано проти вас в суді, а заступник генерального прокурора Росії прямо відмовився розслідувати ваші твердження про тортури. Ти також був незаконно позбавлений українського громадянства російською владою, яка відмовила тобі в консульському захисту з боку України. Після пародії на судовий розгляд, ти був засуджений до 20 років в'язниці", - нагадав письменник.

Він зазначив, що російський режим розуміє тільки силу і саме цим пояснює вчинок Сенцова.

"Російський режим розуміє тільки одне: силу і баланс сил. Це те, що ти добре усвідомив, і для мене це пояснює твій вчинок почати голодувати: це спосіб змінити баланс сили, перенести на свою користь і, можливо, повернути його проти своїх переслідувачів. Те, що так багато людей по всьому світу мобілізувалося, підписує петиції і багато політичних діячів, починаючи від президента Макрона з Франції, тепер відкрито обговорюють тебе", - повідомив Літтелл.

Письменник акцентував на тому, що всі сподіваються на те, що після закінчення Чемпіонату світу, президент Росії одумається і випустить Сенцова.

"Тепер ми можемо тільки сподіватися, що Путін, який гріється в славі від проведення Чемпіонату світу з футболу, який багато хто вважає він просто купив, одумається, не бажаючи плямувати цей момент твоєю смертю. Ти кожен день ризикуєш померти, і ти це добре знаєш. Кожен день наближає її. Кілька тижнів тому в тебе стався серцевий напад, ти вибрався, але став слабшим, ніж коли-небудь. Ми можемо тільки захоплюватися твоєю мужністю. Вісімдесят два дні - це тривалий час для голодування. Всі ми сподіваємося, що цей кошмар скоро закінчиться, і режим, який помістив тебе у в'язницю, відпустить тебе. Під час фіналу Чемпіонату світу після численних закликів за звільнення, Путін відповів: "Я подумаю про це", - висловив надію Літтелл.

Він подякував Сенцову за його боротьбу і нагадав йому, що його боротьба не марна.

"Ти знаєш краще за мене, про що йому потрібно подумати: що йому буде коштувати дорожче, втрата обличчя з-за того, що він відпустить тебе, або міжнародне засудження в разі твоєї смерті? Єдина надія, що останнє твердження переважає над першим, саме тому кожне видання, таке як це, кожен раз публікує на цю тему: слово за словом, крапля за краплею. Все, що я можу сказати тобі, оскільки ми чекаємо твого рішення, полягає в наступному: твоя боротьба не марна. Всі твої протести проти незаконної анексії батьківщини, грубого порушення Росією міжнародного права, проти насильства, репресій її режиму і брехні влади, пропаганди і дезинформації мають великий сенс", - розповів письменник.

Він відзначив, що Олег Сенцов бореться не тільки для України і українців, а заради жителів усього світу, за їх право жити без російської агресії.

"Це залишається правдою далеко за межами Полярного кола, де ти чахнешь за ґратами; далеко за межами навіть Москви і Санкт-Петербурга, де так багато наївних туристів, які приїжджають з Британії і всього світу заради футболу і дешевого пива, які тижнями "тусувалися" на вечірках (святкували), навіть не знаючи твого імені. Ти борешся не тільки заради своїх друзів, для України і українців, але і заради цих незнайомих людей, за їх права жити в світі, вільному від російської агресії і маніпуляцій. Багато хто з нас це чітко розуміє, і все що ми можемо, це нагадати, ми знаходимося на твоїй стороні. З повагою і по-братськи, Джонатан Літтелл", - резюмував письменник.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова припустила, що буде з Сенцовым.

А раніше ми писали про те, що столиця Франції влаштувала акцію на підтримку Сенцова.

Відео: РБК-Україна