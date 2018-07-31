"Париж солидарен": столица Франции устроила акцию в поддержку Сенцова

Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia)

На здании городских властей установили фотопортрет политзаключенного

На здании мэрии французской столицы Парижа был установлен портрет украинского кинорежиссера и политического заключенного России Олега Сенцова. Об этом написала на своей странице в Twitter Анн Идальго – мэр Парижа.. Она также опубликовала соответствующее фото.

Акция была устроена в поддержку режиссера с требованиями освободить деятеля и уважать свободу мысли и слова.

Paris est solidaire cinéaste ukrainien Oleg #Sentsov. Son portrait a été déployé sur la façade de la @Mairiedu4e. Nous demandons sa libération et nous réaffirmons par cette action notre attachement à la liberté d’opinion et au respect de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/nI7oiNxm9q — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 30 июля 2018 г.

Фото: акция в Парижа в поддержку Сенцова (twitter.com/Anne_Hidalgo)

"Париж солидарен с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Его портрет мы разместили на фасаде мэрии. Мы призываем освободить Сенцова и подтверждаем своей акцией свою преданность свободе мысли и уважению к демократии", - написано в публикации.

В мэрии отметили, что побаиваются за жизнь Сенцова и требуют от Кремля справедливости и свободы для украинского заключенного.

Напомним, журналисты провели опрос об Олеге Сенцове на улицах Москвы. К жителям города подходили и задавали один единственный вопрос: "Знаете ли вы кто такой Олег Сенцов?".

Также мы сообщали о том, что Лина Костенко, Иван Малкович, Сергей Жадан и другие украинские писатели и общественные деятели чувственно обратились к Олегу Сенцову. Легендарные украинцы написали ему письмо.

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