"Париж солидарен": столица Франции устроила акцию в поддержку Сенцова

STYLER LIFE 31.07.2018 - 15:33
Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia) Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia)

На здании городских властей установили фотопортрет политзаключенного

На здании мэрии французской столицы Парижа был установлен портрет украинского кинорежиссера и политического заключенного России Олега Сенцова. Об этом написала на своей странице в Twitter Анн Идальго – мэр Парижа.. Она также опубликовала соответствующее фото.

Акция была устроена в поддержку режиссера с требованиями освободить деятеля и уважать свободу мысли и слова.

 

Фото: акция в Парижа в поддержку Сенцова (twitter.com/Anne_Hidalgo)

"Париж солидарен с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Его портрет мы разместили на фасаде мэрии. Мы призываем освободить Сенцова и подтверждаем своей акцией свою преданность свободе мысли и уважению к демократии", - написано в публикации.

В мэрии отметили, что побаиваются за жизнь Сенцова и требуют от Кремля справедливости и свободы для украинского заключенного.

Напомним, журналисты провели опрос об Олеге Сенцове на улицах Москвы. К жителям города подходили и задавали один единственный вопрос: "Знаете ли вы кто такой Олег Сенцов?".

Также мы сообщали о том, что Лина Костенко, Иван Малкович, Сергей Жадан и другие украинские писатели и общественные деятели чувственно обратились к Олегу Сенцову. Легендарные украинцы написали ему письмо.

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Теги:  Олег Сенцов,  политзаключенные,  Россия,  Париж