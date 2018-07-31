"Париж солідарний": столиця Франції влаштувала акцію на підтримку Сенцова

На будівлі міської влади встановили фотопортрет політв'язня
На будівлі мерії французької столиці Парижа був встановлений портрет українського кінорежисера і політичного в'язня Росії Олега Сенцова. Про це написала на своїй сторінці в Twitter Анн Ідальго – мер Парижа. Вона також опублікувала відповідне фото.
Акція була влаштована на підтримку режисера з вимогами звільнити діяча і поважати свободу думки і слова.
Paris est solidaire cinéaste ukrainien Oleg #Sentsov. Son portrait a été déployé sur la façade de la @Mairiedu4e. Nous demandons sa libération nous et réaffirmons par cette action notre attachement à la liberté d opinion et au respect de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/nI7oiNxm9q— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 30 липня 2018 р.
Фото: акція до Парижа в підтримку Сенцова (twitter.com/Anne_Hidalgo)
"Париж солідарний з українським кінорежисером Олегом Сенцовим. Його портрет ми розмістили на фасаді мерії. Ми закликаємо звільнити Сенцова і підтверджуємо своєю акцією свою відданість свободі думки і поваги до демократії", - написано публікації.
У мерії зазначили, що побоюються за життя Сенцова і вимагають від Кремля справедливості і свободи для українського в'язня.
Нагадаємо, журналісти провели опитування про Олега Сенцова на вулицях Москви. До жителів міста підходили і ставили одне єдине запитання: "Чи знаєте ви хто такий Олег Сенцов?".
Також ми повідомляли про те, що Ліна Костенко, Іван Малкович, Сергій Жадан та інші українські письменники і громадські діячі чуттєво звернулися до Олега Сенцова. Легендарні українці написали йому листа.
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