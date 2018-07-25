"Знаете ли вы кто такой Олег Сенцов?" – опрос

Фото: Жительница Москвы (Кадр из видео)

Жители российской столицы дали разные ответы

Журналисты провели опрос об Олеге Сенцове на улицах Москвы. Видео опроса опубликовано на YouTube-канале "Радио Свобода".

К жителям Москвы на улицах подходил журналист и задавал один единственный вопрос: "Знаете ли вы кто такой Олег Сенцов?"

Из 15 опрошенных, о том, кто такой Олег Сенцов, отрицательно ответило почти половина респондентов. Некоторые жители российской столицы знают или слышали об украинском режиссере и считают, что сидит он незаконно.

- Этот, как его, в тюрьме сидит. Невинная, так сказать, жертва.

- Ни за что человек сидит. Максимум – хулиганство, не знаю. Давно пора отпустить. Честно говоря, думал, что Чемпионат мира как-то сподвигнет в положительную сторону решение этого вопроса.

- Олег Сенцов? Да, заключенный.

- Что-то слышал, но не помню кто это.

- Нет, не слышал.

- Голодает. Сейчас сидит. Как написано, за терроризм.

- Понятия не имею.

Но нашелся и тот, кто совершенно не понимает ситуацию в Украине и утверждает, что ему абсолютно не жалко политзаключенного Олега Сенцова.

- Слышал что-то, ну да. Пусть голодает. Он за украинскую власть, что ли? Таких не жалко, потому что в Украине сейчас нет власти. Там не пойми, что происходит. Государственный переворот, который привел к кровавому режиму. Там одни американские ставленники, поэтому мне абсолютно не жалко.

- Да, знаю. Я считаю, что его дело сфабриковано. И я считаю, что он не должен сидеть в тюрьме. Его нужно освободить или обменять на каких-то российских военнопленных.

- Не знаю.

- Ну как вам сказать? Мне кажется, не надо из него лепить героя.

- Ну что-то слышал, но не знаю.

- Нет, не знаю.

- Ну что-то слышала, но я далека от политики. У меня нет телевизора. Я серьезно. Я не смотрю телевизор, так как это отрицательная энергетика. И вот. А все хорошее я узнаю на работе.

- Так нельзя, надо как-то по-другому все это решать. Людей искусства нельзя держать в застенках.

Видео: YouTube/"Радио Свобода"

Кстати, известные украинцы обратились к Сенцову.

Видео: РБК-Украина