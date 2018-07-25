"Чи знаєте ви хто такий Олег Сенцов?" – опитування

Жителі російської столиці дали різні відповіді
Журналісти провели опитування про Олега Сенцова на вулицях Москви. Відео опитування опубліковано на YouTube-каналі "Радіо Свобода".
До жителів Москви на вулицях підходив журналіст і ставив одне єдине запитання: "Чи знаєте ви хто такий Олег Сенцов?"
З 15 опитаних, про те, хто такий Олег Сенцов, негативно відповіло майже половина респондентів. Деякі жителі російської столиці знають або чули про українського режисера і вважають, що сидить він незаконно.
- Цей, як його, в тюрмі сидить. Безневинна, так сказати, жертва.
- Ні за що людина сидить. Максимум – хуліганство, не знаю. Давно пора відпустити. Чесно кажучи, думав, що Чемпіонат світу якось спонукає в позитивну сторону вирішення цього питання.
- Олег Сенцов? Так, ув'язнений.
- Щось чув, але не пам'ятаю хто це.
- Ні, не чув.
- Голодує. Зараз сидить. Як написано, за тероризм.
- Поняття не маю.
Але знайшовся і той, хто зовсім не розуміє ситуацію в Україні і стверджує, що йому абсолютно не шкода політв'язня Олега Сенцова.
- Чув щось, ну так. Нехай голодує. Він за українську владу, чи що? Таких не шкода, тому що в Україні зараз немає влади. Там не зрозумій, що відбувається. Державний переворот, який призвів до кривавого режиму. Там одні американські ставленики, тому мені абсолютно не шкода.
- Так, знаю. Я вважаю, що його справа сфабрикована. І я вважаю, що він не повинен сидіти у в'язниці. Його потрібно звільнити або обміняти на якихось російських військовополонених.
- Не знаю.
- Ну як вам сказати? Мені здається, не треба з нього ліпити героя.
- Ну щось чув, але не знаю.
- Ні, не знаю.
- Ну щось чула, але я далека від політики. У мене немає телевізора. Я серйозно. Я не дивлюся телевізор, так як це негативна енергетика. І ось. А все хороше я дізнаюся на роботі.
- Так не можна, треба якось по-іншому все це вирішувати. Людей мистецтва не можна тримати в катівнях.
Відео: YouTube/"Радіо Свобода"
До речі, відомі українці звернулися до Сенцова.
Відео: РБК-Україна