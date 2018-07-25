"Чи знаєте ви хто такий Олег Сенцов?" – опитування

Фото: Мешканка Москви (Кадр з відео)

Жителі російської столиці дали різні відповіді

Журналісти провели опитування про Олега Сенцова на вулицях Москви. Відео опитування опубліковано на YouTube-каналі "Радіо Свобода".

До жителів Москви на вулицях підходив журналіст і ставив одне єдине запитання: "Чи знаєте ви хто такий Олег Сенцов?"

З 15 опитаних, про те, хто такий Олег Сенцов, негативно відповіло майже половина респондентів. Деякі жителі російської столиці знають або чули про українського режисера і вважають, що сидить він незаконно.

- Цей, як його, в тюрмі сидить. Безневинна, так сказати, жертва.

- Ні за що людина сидить. Максимум – хуліганство, не знаю. Давно пора відпустити. Чесно кажучи, думав, що Чемпіонат світу якось спонукає в позитивну сторону вирішення цього питання.

- Олег Сенцов? Так, ув'язнений.

- Щось чув, але не пам'ятаю хто це.

- Ні, не чув.

- Голодує. Зараз сидить. Як написано, за тероризм.

- Поняття не маю.

Але знайшовся і той, хто зовсім не розуміє ситуацію в Україні і стверджує, що йому абсолютно не шкода політв'язня Олега Сенцова.

- Чув щось, ну так. Нехай голодує. Він за українську владу, чи що? Таких не шкода, тому що в Україні зараз немає влади. Там не зрозумій, що відбувається. Державний переворот, який призвів до кривавого режиму. Там одні американські ставленики, тому мені абсолютно не шкода.

- Так, знаю. Я вважаю, що його справа сфабрикована. І я вважаю, що він не повинен сидіти у в'язниці. Його потрібно звільнити або обміняти на якихось російських військовополонених.

- Не знаю.

- Ну як вам сказати? Мені здається, не треба з нього ліпити героя.

- Ну щось чув, але не знаю.

- Ні, не знаю.

- Ну щось чула, але я далека від політики. У мене немає телевізора. Я серйозно. Я не дивлюся телевізор, так як це негативна енергетика. І ось. А все хороше я дізнаюся на роботі.

- Так не можна, треба якось по-іншому все це вирішувати. Людей мистецтва не можна тримати в катівнях.

Відео: YouTube/"Радіо Свобода"

До речі, відомі українці звернулися до Сенцова.

Відео: РБК-Україна