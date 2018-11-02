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Кожен десятий українець вважає, що можна бити жінок – опитування

STYLERЖиття    02.11.2018 - 12:50

Відео: YouTube/ТСН

Дослідження, яке нещодавно провели в Україні, показало, що кожен десятий чоловік вважає, що можна бити жінок, а кожен другий – що можна бити дітей. Про це повідомляє ТСН.

Дослідження про насильство в Україні провели фахівці ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики та фондом ООН. Фахівці з'ясували, що кожна п'ята українка стає жертвою агресії.

39% жінок пережили досвід насильства в дорослому віці. У чоловіків ця цифра менша – всього 22%. При чому, 9% чоловіків вважає, що піднімати руку на жінку – це в межах норми.

Кожна друга жінка не вважає насильством нав'язливі ревнощі або контроль партнера за її стилем або одягом.

Кожен десятий українець вважає, що можна бити жінок – опитуванняСкріншот фото (facebook.com/Ліга захисту прав жінок "Гармонія Рівних")

Кожен другий українець вважає, що шльопнути дитину по попі за непослух – це не насильство. І лише третина сприймає демонстративне ігнорування дітей як психологічне насильство.

"Кожна п'ята жінка дослідження про це говорить, і Україна тут не виняток, є жертвою домашнього насильства. І те, що звертається теж не більше 20 відсотків від реального обсягу, це також факт. Тому проблема дуже серйозна", - розповіла заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джама Гулейд пояснив, що мета цієї кампанії – спонукати людей до того, щоб вони визнали проблему в суспільстві.

"Мета кампанії – спонукати людей до найпростішого: поговорити про насильство. У своїй родині, з дітьми. Кажучи, ми вже діємо, щоб зрозуміти, що є насильством. Для початку потрібно визнати, що насильство існує", - сказав Джама Гулейд.

Кожен десятий українець вважає, що можна бити жінок – опитування

Скріншот фото (facebook.com/Ліга захисту прав жінок "Гармонія Рівних")

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові дитина самостійно звернулася в поліцію і повідомила про домашнє насильство.

А також писали про те, що психолог назвала важливу проблему у відносинах.

Відео: РБК-Україна

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