Каждый десятый украинец считает, что можно бить женщин – опрос

Видео: YouTube/ТСН

Исследование, которое недавно провели в Украине, показало, что каждый десятый мужчина считает, что можно бить женщин, а каждый второй – что можно бить детей. Об этом сообщает ТСН.

Исследование о насилие в Украине провели специалисты ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики и фондом ООН. Специалисты выяснили, что каждая пятая украинка становится жертвой агрессии.

39% женщин пережили опыт насилия во взрослом возрасте. У мужчин эта цифра меньше – всего 22%. При чем, 9% мужчин считает, что поднимать руку на женщину – это в пределах нормы.

Каждая вторая женщина не считает насилием навязчивую ревность или контроль партнера за ее стилем или одеждой.

Скриншот фото (facebook.com/Лига защиты прав женщин "Гармония Равных")

Каждый второй украинец считает, что шлепнуть ребенка по попе за непослушание – это не насилие. И только треть воспринимает демонстративное игнорирование детей как психологическое насилие.

"Каждая пятая женщина исследования об этом говорит, и Украина здесь не исключение, является жертвой домашнего насилия. И то, что обращается тоже не более 20 процентов от реального объема, это также факт. Поэтому проблема очень серьезная", - рассказала заместитель министра социальной политики Наталья Федорович.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джама Гулейд объяснил, что цель этой кампании – побудить людей к тому, чтобы они признали проблему в обществе.

"Цель кампании – побудить людей к простейшему: поговорить о насилии. В своей семье, с детьми. Говоря, мы уже действуем, чтобы понять, что является насилием. Для начала нужно признать, что насилие существует", - сказал Джама Гулейд.

Скриншот фото (facebook.com/Лига защиты прав женщин "Гармония Равных")

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове ребенок самостоятельно обратился в полицию и сообщил о домашнем насилии.

А также писали о том, что психолог назвала важную проблему в отношениях.

Видео: РБК-Украина