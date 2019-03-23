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Казка: зірки Х-Фактора зняли гарячий кліп

STYLERЖиття    23.03.2019 - 19:55
Казка: зірки Х-Фактора зняли гарячий кліп
Кадр з кліпу "Казка"

Учасники Х-Фактора Epolets зняли в кліпі на пісню "Казка" дівчину з обкладинки Playboy

Учасники Х-Фактора Epolets показали кліп на пісню "Казка". Відзначимо, що образ головної героїні, про яку співає фронтмен групи Паша Варениця, на екрані втілила найсексуальніша дівчина 2018 року по версії журналу Playboy Адель Вакула.

"Група Epolets стала для мене приємним відкриттям. До знайомства з їх творчістю я була впевнена, що це не мій формат музики - я помилялася. Режисер надіслав мені пісню і за день я знала слова напам'ять. Сусіди, очевидно, також. Це такий міні-фільм, в якому завдяки щасливому випадку збулася моя давня мрія - зіграти вампіра! З хлопцями ми познайомилися в день зйомки. Дівчата, з упевненістю тепер скажу - ваші серця будуть розбиті!" - каже Адель.

 

Кадри з кліпу "Казка"

Додамо, що режисером відео став Віктор Скуратовський, екс-басист групи Друга Ріка і автор безлічі кліпів для українських артистів. Таких як Потап і Настя, LOBODA, Мачете, СКАЙ, Без Обмежень, Mountain Breeze, KARNA і багатьох інших.

"Коли наш менеджер Наташа подзвонила і сказала, що Вітя погодився знімати нам кліп, я радів як дитина, якій пообіцяли за хороші оцінки подарувати комп'ютерну приставку. З підліткового віку я не байдужий до теми вампірів, тому, коли Скуратовський скинув сюжет, я був приємно здивований! Але тоді я ще не знав, що в кліпі буде зніматися модель з обкладинки Playboy Адель Вакула. А це без перебільшення суперовий бонус!" - відверто каже Паша Варениця.

Epolets зняли кліп "Казка"

Нагадаємо, що ONUKA в свій день народження порадувала українців чудовим відео.

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