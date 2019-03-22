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ONUKA в свой день рождения порадовала украинцев (видео)

STYLERПерсоны    22.03.2019 - 16:11
ONUKA в свой день рождения порадовала украинцев (видео)
Ната Жижченко (фото: facebook.com/onuka.official)

ONUKA презентовала видео с киевского шоу

ONUKA (Ната Жижченко) в свой день рождения 22 марта презентовала видео с киевского шоу. Эта запись - еще один фрагмент мозаики ONUKA, и он поражает своей зрелищностью.

Живое выступление с оркестром НАОНІ в Stereo Plaza - это цельная история, которая сегодня широко показывает великолепие и многогранность электро-фолк группы. Лайв имеет сюжетную линию и драматургию, и этап за этапом раскрывает все ступени дискографии ONUKA.

ONUKA в свой день рождения порадовала украинцев (видео)

ONUKA Live at Stereo Plaza

"Случайности случаются, но не в этот раз. Лайв выходит ровно год спустя релиза MOZAЇКА, и является для нас своеобразным итогом работы с материалом лонгплея. С одной стороны, мы хотели поделиться лучшим, что нам удалось сделать сегодня. С другой - получить тот же взгляд со стороны, проанализировать себя и начать двигаться дальше", - рассказала Ната Жижченко, которая недавно, кстати, сыграла на древних свистульках для Музея истории Киева.

ONUKA Live at Stereo Plaza (видео: YouTube/ONUKA)

Ранее мы писали о том, что ONUKA снялась в "звездном" благотворительном календаре.

Традиционные гаджеты: ONUKA сыграла на древних свищиках для Музея истории Киева "Как всегда гениально": ONUKA представила новую песню
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