Кевіна Спейсі звинуватили у перевищенні швидкості після засідання суду

Колаж РБК-Україна

Акторові зробили усне зауваження і відпустили

Американський актор Кевін Спейсі, відомий за роллю Джона Доу у фільмі "Сім", вперше постав перед судом у справі про домагання до 18-річного підлітка. Мати сина заявила, що Спейсі в 2016 році напоїв її дитину в барі і почав приставати. Після засідання суду, повертаючись додому, Кевін Спейсі перевищив швидкість і був зупинений поліцією, передає інформаційний портал TMZ.

Правоохоронці Вашингтона зупинили актора за перевищення швидкості, після того як він повертався додому з Массачусетса, де проходило засідання суду у справі про сексуальні домагання.

Фото: (GettyImages)

Відзначається, що мати жертви вирішила піти в суд після того, як в США запустили рух проти насильства і домагань #MeToo. Однак Спейсі заперечує всі звинувачення в свою сторону і вимагає, щоб слідчі перевірили гаджет хлопця. За даними адвоката актора, в смартфоні є докази невинності підсудного.

Нагадаємо, що Кевін Спейсі записав відео про домагання. Спейсі, якому було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину, пов'язаного із звинуваченням у сексуальному насильстві в Массачусетсі в 2016 році, повернувся в переддень Різдва в соціальних мережах з монологом і розкритикував рух #MeToo, використовуючи при цьому образ Андервуда для свого захисту.

Раніше, з актора Кевіна Спейсі прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях. Зазначається, що так як одна з жертв зірки картин "Нестерпні боси", "Краса по-американськи", "Підозрілі особи" звинуватила Спейсі в сексуальних домаганнях ще в 1992 році, то розглядати позов прокурори навіть не стали.

Нагадаємо, скандал навколо Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Репп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Репп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації.