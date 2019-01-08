Кевина Спейси уличили в превышении скорости после заседания суда

Коллаж РБК-Украина

Актеру сделали устное замечание и отпустили

Американский актер Кевин Спейси, известный ролью Джона Доу в фильме "Семь", впервые предстал перед судом по делу о домогательствах к 18-летнему подростку. Мать сына заявила, что Спейси в 2016 году напоил ее ребенка в баре и начал приставать. После заседания суда, возвращаясь домой, Кевин Спейси превысил скорость и был остановлен полицией, передает информационный портал TMZ.

Правоохранители Вашингтона остановили актера за превышение скорости, после того как он возвращался домой из Массачусетса, где проходило заседание суда по делу о сексуальных домогательствах.

Фото: (GettyImages)

Отмечается, что мать жертвы решила пойти в суд после того, как в США запустили движение против насилия и домогательств #MeToo. Однако Спейси отрицает все обвинения в свою сторону и требует, чтобы следователи проверили гаджет парня. По данным адвоката актера, в смартфоне есть доказательства невиновности подсудимого.

Напомним, что Кевин Спейси записал видео про домогательства. Спейси, которому было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с обвинением в сексуальном насилии в Массачусетсе в 2016 году, вернулся в канун Рождества в социальных сетях с монологом и раскритиковал движение #MeToo, используя при этом образ Андервуда для своей защиты.

Ранее, с актера Кевина Спейси прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах. Отмечается, что так как одна из жертв звезды картин "Несносные боссы", "Красота по-американски", "Подозрительные лица" обвинила Спейси в сексуальных домогательствах еще в 1992 году, то рассматривать иск прокуроры даже не стали.

Напомним, скандал вокруг Спейси возник после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил знаменитого актера в домогательствах. Рэпп рассказал, что тогда ему было 14 лет. После этого случая Спейси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации.