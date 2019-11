У Київ їде номінант Греммі, який грав з Девідом Боуї: кращі треки Донні МакКасліна

Донні МакКаслін (фото: прес-служба)

Кращі композиції всесвітньо відомого віртуоза Донні МакКасліна - в добірці Styler

12 листопада у Києві виступить Донні МакКаслін, який співпрацював з легендарним Девідом Боуї. В Caribbean Club Concert Hall культовий саксофоніст, номінант Греммі представить свій новий альбом.

Незважаючи на свою тривалу успішну кар'єру, МакКаслін ріс, граючи в джазових ансамблях свого батька в Санта-Круз, і почав записувати власний матеріал у кінці 90-х. Робота з Боуї, безсумнівно, вплинула на його бачення свого ремесла.

"Він казав: іди за тим, що ти чуєш, та не переймайся тим, як це назвуть або як повісять ярлик", - згадує МакКаслін слова іконічного артиста.

"Граємо музику і насолоджуємося нею" - ці слова МакКаслин прийняв дуже близько до серця і втілив цю філософію на платівці "Blow".

У переддень цього концерту ми вирішили нагадати вам (а деяким - відкрити) найкращі треки МакКасліна.

The Opener

Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon

What About the Body

Donny McCaslin - What About the Body

Who Says

Donny McCaslin - Who Says

Break the Bond

Donny McCaslin - Break the Bond