У Київ їде номінант Греммі, який грав з Девідом Боуї: кращі треки Донні МакКасліна

Кращі композиції всесвітньо відомого віртуоза Донні МакКасліна - в добірці Styler
12 листопада у Києві виступить Донні МакКаслін, який співпрацював з легендарним Девідом Боуї. В Caribbean Club Concert Hall культовий саксофоніст, номінант Греммі представить свій новий альбом.
Незважаючи на свою тривалу успішну кар'єру, МакКаслін ріс, граючи в джазових ансамблях свого батька в Санта-Круз, і почав записувати власний матеріал у кінці 90-х. Робота з Боуї, безсумнівно, вплинула на його бачення свого ремесла.
"Він казав: іди за тим, що ти чуєш, та не переймайся тим, як це назвуть або як повісять ярлик", - згадує МакКаслін слова іконічного артиста.
"Граємо музику і насолоджуємося нею" - ці слова МакКаслин прийняв дуже близько до серця і втілив цю філософію на платівці "Blow".
У переддень цього концерту ми вирішили нагадати вам (а деяким - відкрити) найкращі треки МакКасліна.
Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon
Donny McCaslin - What About the Body
Donny McCaslin - Who Says
Donny McCaslin - Break the Bond