В Киев едет номинант Грэмми, игравший с Дэвидом Боуи: лучшие треки Донни МакКаслина

Лучшие композиции всемирно известного виртуоза Донни МакКаслина - в подборке Styler
12 ноября в Киеве выступит Донни МакКаслин, который сотрудничал с легендарным Дэвидом Боуи. В Caribbean Club Concert Hall культовый саксофонист, номинант Грэмми представит свой новый альбом.
Несмотря на свою длительную успешную карьеру, МакКаслин рос, играя в джазовых ансамблях своего отца в Санта-Круз, и начал записывать собственный материал в конце 90-х. Работа с Боуи, несомненно, повлияла на его видение своего ремесла.
"Он говорил: иди за тем, что ты слышишь, и не расстраивайся тем, как это назовут или как ярлык повесят", - вспоминает МакКаслин слова иконического артиста.
"Играем музыку и наслаждаемся ней" - эти слова МакКаслин принял очень близко к сердцу и воплотил эту философию на пластинке "Blow".
В преддверие этого концерта мы решили напомнить вам (а некоторым - открыть) самые лучшие треки МакКаслина.
Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon
Donny McCaslin - What About the Body
Donny McCaslin - Says Who
Donny McCaslin - Break the Bond