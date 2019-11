В Киев едет номинант Грэмми, игравший с Дэвидом Боуи: лучшие треки Донни МакКаслина

12 ноября в Киеве выступит Донни МакКаслин, который сотрудничал с легендарным Дэвидом Боуи. В Caribbean Club Concert Hall культовый саксофонист, номинант Грэмми представит свой новый альбом.

Несмотря на свою длительную успешную карьеру, МакКаслин рос, играя в джазовых ансамблях своего отца в Санта-Круз, и начал записывать собственный материал в конце 90-х. Работа с Боуи, несомненно, повлияла на его видение своего ремесла.

"Он говорил: иди за тем, что ты слышишь, и не расстраивайся тем, как это назовут или как ярлык повесят", - вспоминает МакКаслин слова иконического артиста.

"Играем музыку и наслаждаемся ней" - эти слова МакКаслин принял очень близко к сердцу и воплотил эту философию на пластинке "Blow".

В преддверие этого концерта мы решили напомнить вам (а некоторым - открыть) самые лучшие треки МакКаслина.

The Opener

Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon

What About the Body

Donny McCaslin - What About the Body

Says Who

Donny McCaslin - Says Who

Break the Bond

Donny McCaslin - Break the Bond