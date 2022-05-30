У Києві 1 червня відкриваються садочки: адреси закладів

У Києві планують відкрити частину дитячих садків. Спочатку розпочнуть свою роботу 34 комунальні садочки в різних районах міста. Влада міста прийняла таке рішення, щоб батьки могли повернутися до роботи.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Це складне рішення для столиці, яка живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Бо багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, в тому числі й на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити абсолютно ні з ким", - пояснив Кличко.
Він додав, що дітей прийматимуть в дитячий сад тільки в тому випадку, якщо в обох батьків буде довідка про те, що вони працюють.
Відновлять роботу тільки ті дитячі садки, в яких є укриття або воно знаходиться поруч. Крім комунальних дитячих садків, готові до відкриття ще 14 приватних садочків.
Голосіївський район
Дарницький район
Деснянський район
Дніпровський район
Оболонський район
Печерський район
Подільський район
Святошинський район
Солом'янський район
Шевченківський район
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки пошкоджено дитячих садків під час обстрілів Києва.
А також розповідали про те, як допомогти адаптуватися дітям в новому саду або школі.