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У Києві 1 червня відкриваються садочки: адреси закладів

Фото: у Києві з 1 червня відкриють більше 30 дитячих садків (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У Києві планують відкрити частину дитячих садків. Спочатку розпочнуть свою роботу 34 комунальні садочки в різних районах міста. Влада міста прийняла таке рішення, щоб батьки могли повернутися до роботи.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Це складне рішення для столиці, яка живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Бо багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, в тому числі й на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити абсолютно ні з ким", - пояснив Кличко.

Він додав, що дітей прийматимуть в дитячий сад тільки в тому випадку, якщо в обох батьків буде довідка про те, що вони працюють.

Відновлять роботу тільки ті дитячі садки, в яких є укриття або воно знаходиться поруч. Крім комунальних дитячих садків, готові до відкриття ще 14 приватних садочків.

Які дитячі садки почнуть працювати:

Голосіївський район

  • №106 - проспект Науки, 65
  • №196 - Дмитра Луценка, 13
  • №262 - Жилянська, 84
  • №340 - Васильківська, 47 А
  • №389 - проспект Науки, 100
  • №798 - Академіка Заболотного, 70-А

Дарницький район

  • №550 - проспект Григоренка, 20 б
  • №809 - Анни Ахматової, 5 б
  • №704 - Ревуцького, 30-А

Деснянський район

  • №758 - проспект Маяковського, 10 А

Дніпровський район

  • №244 - Червоноткацька, 17-А
  • №535 - Генерала Жмаченка, 10
  • №619 - Сосницька, 8-а
  • №655 - Остафія Дашкевича (Курнатовського), 4-В

Оболонський район

  • №30 - Осіння, 33-а
  • №572 - проспект Оболонський, 14 Г

Печерський район

  • №424 - Бульвар Дружби Народів, 32 Б

Подільський район

  • №307 - Братська, 7/11
  • №486 - Виговського, 20 Д
  • №777 - проспект Свободи, 2-Б

Святошинський район

  • №33 - Осіння, 33-а
  • №179 - Якуба Коласа, 19 А
  • №214 - Котельникова, 44

Солом'янський район

  • №10 - провулок Машинобудівний, 24
  • №63 - Кадетський Гай, 5
  • №168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А
  • №376 - Керченська, 11-А
  • №382 - Героїв Севастополя
  • № 648 - Юліуса Фучика, 11

Шевченківський район

  • №79 - Табірна, 34
  • №112 - Олександра Довженка, 14-А
  • №180 - Юрія Іллєнка, 28-А
  • №429 - Олени Теліги, 25/29
  • №810 - Печенізька 2/9

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки пошкоджено дитячих садків під час обстрілів Києва.

А також розповідали про те, як допомогти адаптуватися дітям в новому саду або школі.

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