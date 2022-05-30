В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений

В Киеве планируют открыть часть детских садиков. Сначала начнут свою работу 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города приняли такое решение, чтобы родители могли вернуться к работе.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличкой в своем Telegram-канале.
"Это сложное решение для столицы, которая живет в условиях военного положения, но необходимое. Так как многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить совершенно не с кем", - объяснил Кличко.
Он добавил, что детей будут принимать в детский сад только в том случае, если у обоих родителей будет справка о том, что они работают.
Возобновят работу только те детские садики, в которых есть укрытие или оно находится рядом. Кроме коммунальных детских садиков, готовы к открытию еще 14 частных садиков.
Голосеевский район
Дарницкий район
Деснянский район
Днепровский район
Оболонский район
Печерский район
Подольский район
Святошинский район
Соломенский район
Шевченковский район
Напомним, ранее мы писали о том, сколько повреждено детских садов во время обстрелов Киева.
А также рассказывали о том, как помочь адаптироваться детям в новом саду или школе.