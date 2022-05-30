В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений

"Это сложное решение для столицы, которая живет в условиях военного положения, но необходимое. Так как многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить совершенно не с кем", - объяснил Кличко.

Он добавил, что детей будут принимать в детский сад только в том случае, если у обоих родителей будет справка о том, что они работают.

Возобновят работу только те детские садики, в которых есть укрытие или оно находится рядом. Кроме коммунальных детских садиков, готовы к открытию еще 14 частных садиков.

Какие детские сады начнут работать:

Голосеевский район

№106 - проспект Науки, 65

№196 - Дмитра Луценка, 13

№262 - Жилянская, 84

№340 - Васильковская, 47 А

№389 - проспект Науки, 100

№798 - академика Заболотного, 70-А

Дарницкий район

№550 - проспект Григоренка, 20 б

№809 - Анны Ахматовой, 5 б

№704 - Ревуцкого, 30-А

Деснянский район

№758 - проспект Маяковского, 10 А

Днепровский район

№244 - Красноткацкая, 17-А

№535 - Генерала Жмаченка, 10

№619 - Сосницкая, 8-а

№655 - Остафия Дашкевича (Курнатовского), 4-В

Оболонский район

№30 - Осенняя, 33-а

№572 - проспект Оболонский, 14 Г

Печерский район

№424 - Бульвар Дружбы Народов, 32 Б

Подольский район

№307 - Братская, 7/11

№486 - Виговского, 20 Д

№777 - проспект Свободы, 2-Б

Святошинский район

№33 - Осенняя, 33-а

№179 - Якуба Коласа, 19 А

№214 - Котельникова, 44

Соломенский район

№10 - проулок Машиностроительный, 24

№63 - Кадетский Гай, 5

№168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А

№376 - Керченская, 11-А

№382 - Героев Севастополя

№648 - Юлиуса Фучика, 11

Шевченковский район