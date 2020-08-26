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У Києві американець задушив повію - матір п'ятьох дітей

Київ, Середа 26 серпня 2020 07:34
У Києві американець задушив повію - матір п'ятьох дітей
У Києві іноземець вбив повію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві сталося страшне вбивство жінки за викликом на орендованій квартирі

У Києві іноземець розправився з повією, сховав тіло за диваном, а сам зобразив напад задухи і втік з лікарні. Трагедія сталася за адресою вулиця Академіка Філатова, 1/22 (Печерський район) у третьому під'їзді, де американець на ім'я Майк знімав квартиру.

Вночі він замовив повію, яку в квартиру привів сутенер. Кілька годин потому жінка не повернулася, тоді "роботодавець" пішов її визволяти, але двері ніхто не відчиняв. Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

Сутенер пішов далі, щоб звільнити жінку. Він зламав замки в одному з припаркованих автомобілі, дістав набір інструментів і намагався зламати двері нещасливої квартири. Але все марно - двері виявилася заблоковані ще сильніше.

У Києві американець задушив повію - матір п'ятьох дітей

У Києві клієнт-американець убив повію (фото: Київ Оперативний)

Вранці до дверей підійшов сусід, який викликав поліцію. Тоді з квартири почувся голос Майка. Він просив про допомогу, мовляв, йому погано, задихається і треба в лікарню.

Коли двері нарешті відчинили силами бійців МНС, Майк поїхав в лікарню на "швидкій". А через годину господарі квартири знайшли за диваном тіло мертвої повії. Жінка виявилася матір'ю п'ятьох дітей.

Тим часом американець втік з лікарні й намагався покинути країну, але цього ж вечора його затримали в аеропорту. Фото 21+ можна буде подивитися за посиланням. На кадрах видно, що жінка сильно побита.

Раніше ми писали, що популярний співак загинув у прямому ефірі. На відео потрапив жах на його обличчі.

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