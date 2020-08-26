В Киеве американец задушил проститутку - мать пятерых детей

В Киеве иностранец убил проститутку (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло жуткое убийство женщины по вызову на съемной квартире

В Киеве иностранец расправился с проституткой, спрятал тело за диваном, а сам изобразил приступ удушья и сбежал из больницы. Трагедия случилась по адресу улица Академика Филатова, 1/22 (Печерский район) в третьем подъезде, где американец по имени Майк снимал квартиру.

Ночью он заказал проститутку, которую в квартиру привел сутенер. Несколько часов спустя женщина не вернулась, тогда "работодатель" пошел ее вызволять, но дверь никто не открывал. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Сутенер пошел дальше, чтобы освободить женщину. Он сломал замки в одном из припаркованных автомобиле, достал набор инструментов и пытался взломать дверь злополучной квартиры. Но все тщетно - дверь оказалась заблокирована еще сильнее.

В Киеве клиент-американец убил проститутку (фото: Киев Оперативный)

Утром к двери подошел сосед, который вызвал полицию. Тогда из квартиры послышался голос Майка. Он просил о помощи, мол, ему плохо, задыхается и надо в больницу.

Когда дверь наконец-то вскрыли силами бойцов МЧС, Майк уехал в больницу по "скорой". А спустя час хозяева квартиры нашли за диваном тело мертвой проститутки. Женщина оказалась матерью пятерых детей.

Тем временем американец сбежал с больницы и пытался покинуть страну, но этим же вечером его задержали в аэропорту. Фото 21+ можно будет посмотреть по ссылке. На кадрах видно, что женщина сильно избита.

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