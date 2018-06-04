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У Києві двоє громадян у стані алкогольного сп’яніння накинулися на патрульних (фото, відео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 15:44
Фото: Місце інциденту (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: Місце інциденту (facebook.com/KyivOperativ)

Лікарі госпіталізували одного з правоохоронців

У Києві двоє громадян у стані алкогольного сп’яніння накинулися на працівників поліції. Про це передає kyivoperativ.info.

Правоохоронці повідомили, що близько опівночі на лінію 102 звернувся громадянин, який проживає за адресою Кирилівська, 115/1. Чоловік повідомив, що в його дворі компанія із двох молодиків трохи перебрала з алкоголем та починає трощити припарковані автівки.

На виклик направився наряд патрульної поліції.

Працівники поліції відразу знайшли порушників, адже ті дуже голосно лаялися. Зловмисники вирішити напасти на правоохоронців, через що отримали відсіч і були затримані.

Відео: "Біба і Боба" накинулися на патрульних поліцейських з кулаками (youtube.com/Kyiv Operativ)

Лікарі швидкої допомоги оглянули всіх учасників бійки та повідомили, що патрульного необхідно госпіталізовувати, оскільки потрібно зашивати руку, яку він поранив під час бійки.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Той, що лежить на асфальті знаходиться у стані сильного алкогольного сп’яніння і допомоги не потребує, а той, що у "клітці" намагався побити лікарів своїми ногами (за що і був переміщений в "окремий кабінет")" -  зазначають у виданні.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Зазначається, що виявилось декілька небайдужих (і нетверезих) громадян, які не знаючи суті почали казати усілякі нісенітниці, на кшталт "чоловік просто втратив свідомість, а копи його побили" і т.д.

Раніш повідомлялося, що у Чернігові під час бійки з хуліганами поліцейський вбив чоловіка.

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Теги: Київ, хулиганство
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