В Киеве двое граждан в состоянии алкогольного опьянения набросились на патрульных (фото, видео)

Врачи госпитализировали одного из правоохранителей

В Киеве двое граждан в состоянии алкогольного опьянения набросились на сотрудников полиции. Об этом передает kyivoperativ.info.

Правоохранители сообщили, что около полуночи на линию 102 обратился гражданин, который проживает по адресу Кирилловская, 115/1. Мужчина сообщил, что в его дворе компания из двух парней немного перебрала с алкоголем и начинает крушить припаркованные машины.

На вызов отправился наряд патрульной полиции.

Сотрудники полиции сразу нашли нарушителей, ведь те очень громко ругались. Злоумышленники решить напасть на правоохранителей, за что получили отпор и были задержаны.

Видео: "Биба и Боба" набросились на патрульных полицейских с кулаками (youtube.com/Kyiv Operativ)

Врачи скорой помощи осмотрели всех участников драки и сообщили, что патрульного необходимо госпитализировать, поскольку нужно зашивать руку, которую он поранил во время драки.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"То, что лежит на асфальте находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в помощи не нуждается, а тот, что в "клетке" пытался избить врачей своими ногами (за что и был перемещен в "отдельный кабинет")" - отмечают в издании.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что оказалось несколько неравнодушных (и нетрезвых граждан, которые не зная сути начали говорить всякие глупости, вроде "мужчина просто потерял сознание, а копы его избили" и т.д.

Ранее сообщалось, что в Чернигове во время драки с хулиганами полицейский убил мужчину.

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