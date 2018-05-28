У Києві екс-нардеп катався п'яний за кермом і мало не став винуватцем ДТП (фото)

Користувачі соцмережі обурилися вчинком екс-нардепа

У неділю, 27 травня, в Києві колишній нардеп катався за кермом авто в нетверезому стані. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Так, на лінію "102" надійшло звернення про те, що невідомий чоловік на автомобілі Mercedes, д. н. з. 22296KA, "підрізав" автомобіль заявника і почав погрожувати. На думку заявника, водій був п'яний.

Фото: kyivoperativ.info

"через 15 Хвилин на цього ж водія надійшло ще одне повідомлення, на цей раз викликали перехожі, які побачили п'яного водія, який сів в авто і поїхав у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Фото: kyivoperativ.info

Патрульні все ж знайшли і зупинили дане авто.

Водій вийшов з транспортного засобу хитаючись. Ним виявився колишній депутат (VI скликання) з 30-річним досвідом у галузі права, у якого був день народження.

Фото: kyivoperativ.info

"Відразу обрав тактику "я не їхав, я пішохід", а тому і проходити будь-які тести відмовився. Ну, відмова, так відмова. Все одно оформлений", - додали у виданні.

Користувачі соцмережі обурилися вчинком екс-нардепа.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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