В Киеве экс-нардеп катался пьяный за рулем и чуть не стал виновником ДТП (фото)

Пользователи соцсети возмутились поступком экс-нардепа

В воскресенье, 27 мая, в Киеве бывший нардеп катался за рулем авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, на линию "102" поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes, г.н.з. 22296KA, "подрезал" автомобиль заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян.

Фото: kyivoperativ.info

"Минут через 15 на этого же водителя поступило еще одно сообщение, на этот раз вызвали прохожие, которые увидели пьяного водителя, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Фото: kyivoperativ.info

Патрульные все же нашли и остановили данное авто.

Водитель вышел из транспортного средства шатаясь. Им оказался бывший депутат (VI созыва) с 30-летним опытом в области права, у которого был день рождения.

Фото: kyivoperativ.info

"Сразу избрал тактику "я не ехал, я пешеход", а поэтому и проходить любые тесты отказался. Ну, отказ, так отказ. Все равно оформлен", - добавили в издании.

Пользователи соцсети возмутились поступком экс-нардепа.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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