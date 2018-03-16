Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві брила льоду розбила ангела на будівлі музею Шевченка: що буде зі скульптурою (фото)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 21:59
Фото: Музей Шевченка в Києві (museumshevchenko.org.ua)
Фото: Музей Шевченка в Києві (museumshevchenko.org.ua)

У музеї вирішили долю білого ангела

У Києві відновлять скульптуру "Ангел доброти" на балконі другого поверху будівлі Національного музею Тараса Шевченка, яка була розбита брилою льоду. Повернути білого ангела обіцяють вже у квітні. Про це повідомляє "Сегодня".

Білий ангел був зруйнований у суботу, 10 березня, від великої брили льоду, яка відбила ангелу голову.

 

Фото: "Ангел доброти" до інциденту (museumshevchenko.org.ua)

Керівництво музею, який розташований на бульварі Шевченка, 12, планувало демонтувати фігуру.

Зазначається, що ангел був виконаний з недовговічного і легкого матеріалу – пінополістиролу.

У жовтні 2015 року посольство Латвії в Україні подарувало "Ангела доброти" музею Тараса Шевченка. Передбачалося, що скульптура ангела простоїть на балконі музею півроку або рік. Однак ангел "просидів" на балконі донедавна.

Після падіння брили льоду скульптуру накрили тканиною.

Фото: Скульптура після інциденту (Олександр Яремчук /segodnya.ua)

В музей, за даними видання, почали приходити люди з проханням не демонтувати "Ангела доброти", а спробувати реставрувати його в якості нової пам'ятки Києва.

"Ми зі співробітниками музею провели нараду і, обговоривши ситуацію, прийняли остаточне рішення відновити нашого ангела, тим більше, це подарунок музею від посольства Латвії", – розповів директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

"За справу візьмуться реставратори, і ми повернемо його на наш балкон. Як виявилося, в янголятка закохалися багато жителів міста. Відновити його просять і численні екскурсоводи. Так, і для нас як для музею він став символом, добрим і милим", - додав він.

Директор музею також розповів, коли перехожі зможуть побачити відновлену скульптуру.

"Думаю, кияни знову побачать ангела доброти на нашому балконі в кінці квітня. Все залежить від того, якою буде погода. Крім того, нам потрібно надійно прикріпити янголятко. А для цього буде потрібно ремонт поручнів балкона, оскільки під час падіння величезної крижаної брили частково постраждав і сам балкон", – зазначив Стус.

Раніше повідомлялося, що у Києві вкрали унікальне погруддя Лесі Українки.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Києві організують конкурс на кращий талісман міста "Облицювання летить": в мережі показали фото "втомленого" шляхопроводу в Києві
Теги: музей, Тарас Шевченко, Київ, скульптура
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top