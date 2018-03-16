В Киеве глыба льда разбила ангела на здании музея Шевченко: что будет со скульптурой (фото)

В музее решили судьбу белого ангела

В Киеве восстановят скульптуру "Ангела доброты" на балконе второго этажа здания Национального музея Тараса Шевченко, которая была разбита глыбой льда. Вернуть белого ангела обещают уже в апреле. Об этом сообщает "Сегодня".

Белый ангел был разрушен в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила ангелу голову.

Фото: "Ангел доброты" до инцидента (museumshevchenko.org.ua)

Руководство музея, который расположен на бульваре Шевченко, 12, планировало демонтировать фигуру.

Отмечается, что ангел был выполнен из недолговечного и легкого материала – пенополистирола.

В октябре 2015 года посольство Латвии в Украине подарило "Ангела доброты" музею Тараса Шевченко. Предполагалось, что скульптура ангела простоит на балконе музея полгода или год. Однако ангел "просидел" на балконе до недавнего времени.

После падения глыбы льда скульптуру накрыли тканью.

Фото: Скульптура после инцидента (Александр Яремчук /segodnya.ua)

В музей, по данным издания, начали приходить люди с просьбой не демонтировать "Ангела доброты", а попытаться реставрировать его в качестве новой достопримечательности Киева.

"Мы с сотрудниками музея провели совещание и, обсудив ситуацию, приняли окончательное решение восстановить нашего ангела, тем более, это подарок музею от посольства Латвии", – рассказал директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.

"За дело возьмутся реставраторы, и мы вернем его на наш балкон. Как оказалось, в ангелочка влюбились многие жители города. Восстановить его просят и многочисленные экскурсоводы. Да, и для нас как для музея он стал символом, добрым и милым", - добавил он.

Директор музея также рассказал, когда прохожие смогут увидеть восстановленную скульптуру.

"Думаю, киевляне снова увидят ангела доброты на нашем балконе в конце апреля. Все зависит от того, какой будет погода. Кроме того, нам нужно надежно прикрепить ангелочка. А для этого потребуется ремонт перил балкона, поскольку во время падения огромной ледяной глыбы частично пострадал и сам балкон", – отметил Стус.

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