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У Києві на ходу згорів автомобіль: утворився затор (фото, відео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:15
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вантажівка вигоріла вщент, включаючи колеса

У середу, 20 червня, у Києві загорівся вантажний автомобіль "Газель". Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався на перетині проспекту Лобановського і вулиці Кайсарова. Відомо, що в кузові авто лежала макулатура.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Водій "Газелі" розповів, що рухався по проспекту Лобановського у другому ряду. Повз проїжджає автомобіліст закричав йому, попередивши, що в кузові почалася пожежа. Чоловік не розгубився і відразу перебудувався в перший ряд, зупинив вантажівку і вибіг з машини.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Водій не постраждав. Сама "Газель" вигоріла вщент, включаючи колеса. Водій зазначив, що віз макулатуру і не знає, в чому причина пожежі.

На місці працюють швидка, поліція, спецтехніка ДСНС і рятувальники. Причини займання встановлюють. По проспекту Лобановського утворилася пробка.

Раніше повідомлялося, що в Подільському районі Києва на перехресті вулиць Івашкевича і Вишгородської згорів автомобіль. Займання сталося навпроти однієї з піцерій. При цьому водій сам гасив свій транспортний засіб пляшками з водою.

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Теги: машина, ДТП, пожар
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