В Киеве на ходу сгорел автомобиль: образовалась пробка (фото, видео)

Грузовик выгорела дотла, включая колеса

В среду, 20 июня, в Киеве загорелась грузовая машина "Газель". Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кайсарова. Известно, что в кузове авто лежала макулатура.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Водитель "Газели" рассказал, что двигался по проспекту Лобановского во втором ряду. Мимо проезжающий автомобилист закричал ему, предупредив, что в кузове начался пожар. Мужчина не растерялся и сразу перестроился в первый ряд, остановил грузовик и выбежал из машины.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Водитель не пострадал. Сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса. Водитель отметил, что вез макулатуру и не знает, в чем причина пожара.

На месте работают скорая, полиция, спецтехника ГСЧС и спасатели. Причины возгорания устанавливают. По проспекту Лобановского образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской сгорел автомобиль. Возгорание произошло напротив одной из пиццерий. При этом водитель сам тушил свое транспортное средство бутылками с водой.

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