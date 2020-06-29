У Києві хресний батько побив 6-річного хлопчика до напівсмерті

У Києві чоловік побив до напівсмерті 6-річного хрещеника (фото: pixabay.com)

У Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив 6-річного хлопчика

У Києві поліція затримала чоловіка, які ледь не убив свого 6-річного хрещеника. Станом на 25 червня дитина знаходилась в лікарні у важкому стані.

В ніч з 24 на 25 червня в поліцію звернувся лікар, який розповів про те, що на вулиці Шолом-Алейхема з вікна багатоповерхового будинку випала шестирічна дитина. Коли на місце інциденту прибула поліція, то у квартирі вони побачили мати дитини, яка була разом зі своїми друзями. Всі вони міцно випивали.

У Києві чоловік побив до напівсмерті 6-річного хрещеника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці провели слідчі дії і з'ясували, що родичі намагалися приховати сліди злочину. Вони ввели лікарів в оману і сказали, що дитина випала з вікна. Хоча насправді дитину дуже сильно побив його хрещений батько. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

У Києві чоловік побив до напівсмерті 6-річного хрещеника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В одній з кімнат поліція помітила сліди крові. Пізніше один зі свідків розповів, що хресний зайшов у кімнату хлопчика, а потім виніс його на руках вже побитого і без свідомості. Поліція з'ясувала, що хрещеному батьку хлопчика 38-років, і він уродженець Волинської області.

У Києві чоловік побив до напівсмерті 6-річного хрещеника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбивши малолітнього похресника Опубліковано Поліція Києва Четвер, 25 червня 2020 р.

У Києві чоловік побив до напівсмерті 6-річного хрещеника (відео: facebook.com/UA.KyivPolice)

Стало відомо, що 41-річна мати потерпілої дитини виховує ще одного сина, якому 9 років. При цьому раніше жінка вже притягувалася до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Другу дитину тимчасово вилучили у неї. Зараз хлопчик перебуває у лікарні на медобстеженні.

Нагадаємо, у Житомирі дитина їхала сама за кермом на величезній швидкості.

Раніше під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук