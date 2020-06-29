В Киеве крестный отец избил 6-летнего мальчика до полусмерти

В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника (фото: pixabay.com)

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 6-летнего мальчика

В Киеве полиция задержала мужчину, которые едва не убил своего 6-летнего крестника. По состоянию на 25 июня ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии.

В ночь с 24 на 25 июня в полицию обратился врач, который рассказал о том, что на улице Шолом-Алейхема из окна многоэтажного дома выпал шестилетний ребенок. Когда на место инцидента прибыла полиция, то в квартире они увидели мать ребенка, которая была вместе со своими друзьями. Все они крепко выпивали.

В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители провели следственные действия и выяснили, что родственники пытались скрыть следы преступления. Они ввели врачей в заблуждение и сказали, что ребенок выпал из окна. Хотя на самом деле ребенка очень сильно избил его крестный отец. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В одной из комнат полиция заметила следы крови. Позже один из свидетелей рассказал, что крестный зашел в комнату мальчика, а потом вынес его на руках уже избитого и без сознания. Полиция выяснила, что крестному отцу мальчика 38-лет, и он уроженец Волынской области.

В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Мужчине угрожает до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Опубликовано Поліція Києва Четверг, 25 июня 2020 г.

В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника (видео: facebook.com/UA.KyivPolice)

Стало известно, что 41-летняя мать потерпевшего ребенка воспитывает еще одного сына, которому 9 лет. При этом ранее женщина уже привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Второго ребенка временно изъяли у нее. Сейчас он находится в больнице на медобследовании.

Напомним, в Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости.

Ранее под Одессой 13-летний мальчик выстрелил в своего друга.

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Автор: Роман Мирончук