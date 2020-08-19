У Києві маршрутник затиснув дверима пенсіонерку, протягнув по асфальту і переїхав ногу (відео)

У Києві марштурчик травмував літню пасажирку (колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки в Києві травмував 79-річну пасажирку

У Києві водій маршрутки затиснув дверима руку пенсіонерки, коли вона виходила з салону, після чого натиснув на педаль газу - в результаті чого автобус простягнув постраждалу кілька метрів по асфальту, і переїхав заднім колесом літній жінці ногу.

Інцидент стався 19 серпня на проспекті Свободи, передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Сам маршрутник нічого цього не помітив, і зупинився лише після того, як інші пасажири та люди на зупинці стали кричати.

На місце події прибули патрульні та медики. Літню жінку забрала карета "швидкої допомоги" з травмами, також у пенсіонерки пошкоджена ключиця.

В мережі опублікували відео з розповіддю жінки про події.

За словами мешканки столиці, вона їхала в маршрутці № 587 (номери AA1342TA) зі своєю маленькою дочкою і літньою мамою. На зупинці вони вийшли з транспорту першими, а пенсіонерка потягнулася за їх рюкзаком, який ще залишався в той момент в салоні. В цей час водій став закривати двері, і притиснув їй руку, але не побачив цього і рушив. Він зупинився через крики інших людей. Тоді постраждала вже практично лежала під колесами, а ногу їй переїхали.

Відео: У Києві маршрутник поїхав із затиснутою дверима пенсіонеркою

Старенькій 79 років, вона пересувається з паличкою і "вона ж не може вискочити з автобуса", обурюється донька постраждалої.

"Це просто тихий жах якийсь", - каже жінка.

У Києві маршрутка протягла 79-річну бабусю по асфальту кілька метрів (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві маршрутник поїхав із затиснутою дверима дівчинкою, щоб обігнати тролейбус "конкурента".

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві маршрутник протаранив тролейбус через "гонитву за пасажирами".