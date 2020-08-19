В Киеве маршрутчик зажал дверью пенсионерку, протянул по асфальту и переехал ногу (видео)

В Киеве марштурчик травмировал пожилую пассажирку (коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки в Киеве травмировал 79-летнюю пассажирку

В Киеве водитель маршрутки зажал дверью руку пенсионерки, когда она выходила из салона, после чего нажал на педаль газа - в результате чего автобус протянул пострадавшую несколько метров по асфальту, и переехал задним колесом пожилой женщине ногу.

Инцидент произошел 19 августа на проспекте Свободы, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Сам маршрутчик ничего этого не заметил, и остановился только после того, как другие пассажиры и люди на остановке стали кричать.

На место происшествия прибыли патрульные и медики. Пожилую женщину увезла карета "скорой помощи" с травмами, также у пенсионерки повреждена ключица.

В сети опубликовали видео с рассказом женщины о произошедшем.

По словам жительницы столицы, она ехала в маршрутке № 587 (номера AA1342TA) со своей маленькой дочерью и пожилой мамой. На остановке они вышли из транспорта первыми, а пенсионерка потянулась за их рюкзаком, который еще оставался в тот момент в салоне. В это время водитель стал закрывать двери, и прижал ей руку, но не увидел этого и тронулся. Он остановился из-за криков других людей. Тогда пострадавшая уже практически лежала под колесами, а ногу ей переехали.

Видео: В Киеве маршрутчик поехал с зажатой дверью пенсионеркой

Старушке 79 лет, она передвигается с палочкой и "она же не может выскочить из автобуса", возмущается дочка пострадавшей.

"Это просто тихий ужас какой-то", - говорит женщина.

В Киеве маршрутка протащила 79-летнюю бабушку по асфальту несколько метров (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутчик поехал с зажатой дверью девочкой, чтобы обогнать троллейбус "конкурента".

Также мы писали о том, что недавно в Киеве маршрутчик протаранил троллейбус из-за "погони за пассажирами".