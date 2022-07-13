У Києві масово перевіряють фаст-фуди: небезпечний для здоров'я кожен третій

У Києві в рамках масових перевірок закладів швидкого харчування в різних районах міста в багатьох з них були зафіксовані порушення дотримання безпеки і якості харчових продуктів тваринного і рослинного походження.

Так, за день в ході рейдів оглянули 61 фаст-фуд, і склали 22 протоколи про порушення, тобто практично на кожен третій.