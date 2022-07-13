UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий

Фото: в Киеве проверяют фаст-фуды (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в рамках массовых проверок заведений быстрого питания в разных районах города во многих их них были зафиксированы нарушения соблюдения безопасности и качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения.

Так, за день в ходе рейдов осмотрели 61 фаст-фуд, и составили 22 протокола о нарушениях, то есть практически на каждый третий.

Об этом 13 июля передали в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Массовый мониторинг общепитов столицы стартовал в конце июня, и проводится в соответствии с протоколом №26 комиссии ТЭБ и ЧС.

За этот день контролеры осмотрели 61 фаст-фуд, что расположены во всех районах столицы, а именно: Печерском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Голосеевском, Деснянском, Подольском, Дарницком и Соломенском.

Результаты оказались не утешительными - было составлено 22 протокола, из них 18 от Главного управления Госпродпотребслужбы города по ст.166 п.22 КУоАП.

Эта статья предусматривает наказание за нарушение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов. Предусматривает штраф от 45 до 60 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (составляет 1240,50 гривен).

Проверки заведений быстрого общественного питания в Киеве продолжаются.

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы мониторят фаст-фуды (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Ранее мы писали, что в столице 19 июня было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, а у одного пострадавшего обнаружили сальмонеллу. Тогда в Госпродпотребслужбе рассказали, какие факторы могут указывать, что в данной точке готовят качественную еду, и как не отравиться.

Добавим, перед этим мы сообщали, что категорически нельзя делать при признаках пищевого отравления.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГоспродпотребслужбаЗдоровая еда