В Киеве массово проверяют фаст-фуды: опасен для здоровья каждый третий

В Киеве в рамках массовых проверок заведений быстрого питания в разных районах города во многих их них были зафиксированы нарушения соблюдения безопасности и качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения.

Так, за день в ходе рейдов осмотрели 61 фаст-фуд, и составили 22 протокола о нарушениях, то есть практически на каждый третий.