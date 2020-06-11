У Києві молода злодійка "обчищала" пенсіонерів: фото "героїні"

У Києві У Дніпровському районі спіймали нахабну молоду злодійку, яка намагалася пограбувати стареньку. Злочинниці всього 19 років. Вона спустилася за 70-річною жінкою в підземний перехід і хотіла витягти у неї гаманець. Їй це вдалося, але потім вона спробувала врятуватися втечею.

Як повідомляє прес-служба поліції в Facebook, "копи" відразу вийшли на слід злочинниці і знайшли її на площі Соборності. Злодійкою виявилась мешканка Закарпаття. Вона вже неодноразово притягувалася до відповідальності за крадіжки.

"Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції. Правопорушницею виявилися 19-річна уродженка Закарпаття, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку. В ході поверхневого огляду виявили та вилучили гаманець з грошима, банківськими картками та документами на ім'я потерпілої - 70-річної місцевої жительки", - сказано в повідомленні.

Дівчина зізналася у скоєному, нарікаючи на важке матеріальне становище у сім'ї. Її затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Києві спіймали злодійку (фото: facebook.com/pg/UA.KyivPolice)

Як ми раніше писали, у центрі Києва молоді злодійки нахабно "чистили кишені", їм запропонували роботу.