У Києві під сміттєвозом провалився щойно укладений асфальт (відео)

Вантажівка провалилася під асфальт на понад метр (ілюстративне фото: pixabay.com)

Сміттєвоз провалився у Києві на вулиці Олеся Гончара

У центрі Києва сміттєвоз просто посеред вулиці провалився під асфальт. Вантажівку, яка задніми колесами опинилася під землею і не могла самостійно вибратися, діставали рятувальники.

Як повідомляють у Комунально аварійно-рятувальній службі, неприємна ситуація із сміттєвозом трапилася у Шевченківському районі столиці увечері 27 листопада. Там на вулиці Олеся Гончара вантажівка провалилася під асфальт щонайменше на 1,5 метри.

У проваллі опинилися задні колеса. На фото видно, що унаслідок інциденту посеред дороги утворилася яма.

На дорозі обвалився асфальт і утворилася яма (фото: facebook.com/ Київська служба порятунку)

У зв'язку з інцидентом на місце одразу виїхали рятувальники, які по приїзду оцінили ситуацію і допомогли водієві сміттєвоза вибратися із пастки. Працівники комунальної служби дістали вантажівку із провалля за допомогою крану компанії.

А, щоб не виникло ще однієї аварії й ніхто не постраждав, місце для проведення відновлювальних робіт комунальники огородили.

Комунальники діставали сміттєвоз краном (фото: facebook.com/ Київська служба порятунку)

Разом із тим, на сторінці спільноти dtp.kiev.ua уточнюється, що асфальт на ділянці вулиці, де утворилося провалля, лише нещодавно поклали. Тому, що призвело до інциденту, наразі невідомо. Потерпілих і жертв, на щастя, немає.

Під сміттєвозом провалився асфальт у Києві (відео: Youtube/Олег Захаров)

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз скоїв наїзд на чоловіка, і в результаті отриманих травм потерпілий помер.

Раніше ми писали про те, що в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття сміттєвозом, механізм якого і відірвав йому руку.