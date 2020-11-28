В Киеве под мусоровозом провалился недавно уложенный асфальт (видео)

Грузовик провалился под асфальт на более метр (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мусоровоз провалился в Киеве на улице Олеся Гончара

В центре Киева мусоровоз просто посреди улицы провалился под асфальт. Грузовик, который задними колесами оказался под землей и не мог самостоятельно выбраться, доставали спасатели.

Как сообщают в Коммунально аварийно-спасательной службе, неприятная ситуация с мусоровозом случилась в Шевченковском районе столицы вечером 27 ноября. Там на улице Олеся Гончара грузовик провалился под асфальт минимум на 1,5 метра.

В провале оказались задние колеса грузоваика. На фото видно, что в результате инцидента посреди дороги образовалась яма.

На дороге обвалился асфальт и образовалась яма (фото: facebook.com/ Киевская служба спасения)

В связи с инцидентом на место сразу выехали спасатели, которые по приезду оценили ситуацию и помогли водителю мусоровоза выбраться из ямы. Работники коммунальной службы достали грузовик из пропасти с помощью крана компании.

А, чтобы не возникло еще одной аварии и никто не пострадал, место для проведения восстановительных работ коммунальщики огородили.

Коммунальщики доставали мусоровоз краном (фото: facebook.com/ Киевская служба спасения)

Вместе с тем, на странице сообщества dtp.kiev.ua уточняется, что асфальт на участке улицы, где образовалась пропасть, только недавно положили. Поэтому, что привело к инциденту, пока неизвестно. Пострадавших и жертв, к счастью, нет.

Под мусоровозом провалился асфальт в Киеве (видео: Youtube/Олег Захаров)

Напомним, в Киеве мусоровоз совершил наезд на мужчину, и в результате полученных травм потерпевший скончался.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ветеран АТО остался без руки из-за собственной халатности - мужчина вывозил мусор мусоровозом, механизм которого и оторвал ему руку.