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У Києві чоловік розбився насмерть, впавши з недобудови (фото 18+)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:14
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Трагедія сталася на вулиці Лобачевського

У Києві на будівництві загинув молодий чоловік 1993 року народження. Він впав з висоти. Про це повідомляється на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в Facebook.

"Смертельне падіння з висоти відбулося сьогодні на Лобачевського, 7/14. Зараз всі обставини з'ясовуються. На місці працюють бійці КАРС і поліцейські", - пишуть в співтоваристві.

Фото: Хлопець розбився на будівництві (facebook.com/KyivOperativ)

Як повідомляє "Інформатор", тіло хлопця виявили на 13 поверсі недобудованого блоку житлового комплексу. Імовірно, він впав в технологічний отвір з 21 або 22 поверху сусіднього будівництва.

Рятувальники КАРС пробили отвір в стіні для доступу медиків і слідчо-оперативної групи.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в Києві на будівництві бетонні блоки розчавили школяра.

Пізніше з'ясувалося, що загиблий робочий - школяр 2001 року. Він навчався в школі №197 на Софіївській Борщагівці, і на час карантину вирішив підробити на будівництві. Там він займався відкачкою води.

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Теги: стройка, гибель
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